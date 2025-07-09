DTO Başkanı Erdoğan; 'Denizli, geleneksel üretimden dijital endüstriye geçiyor'

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli iş dünyası ile üniversitenin el ele çalışarak Denizli ekonomisini geleneksel üretimden dijital endüstriye geçişe hazırladığını söyledi. DTO'nun Denizli Teknik tekstil Dönüşüm Merkezi'nin (DTMM) bunun ilk ve en önemli adımlarından biri olduğuna dikkat çekti.

DTO olarak 140'ın üzerinde farklı konuda farklı sektörlerdeki çalışanlar ile iş verenlerden oluşan 11 bin 500 vatandaşa ücretsiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri vererek üretimden dijital endüstriye geçişin alt yapısını da hazırladıklarını vurguladı. Erdoğan, etkinlikle ilgili olarak, "Ekonomi ve ticaretin evrildiği aşamayı değerlendirerek sektörlerimiz ve üyelerimiz açısından adaptasyon sürecinin nasıl daha aktif hale dönüştürülebileceğine dair görüşlerimizi akademik çevreyle de paylaştık. Gösterilen ilgiden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Açış konuşmasını Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör'ün yaptığı Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS) kapsamında gerçekleştirilen Denizli Ekonomisi Paneli'nde konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının Denizli ekonomisine ve sektörlerine katkısını, hizmetleri ile projelerini anlattı.

"11 bin 500 vatandaşımıza ücretsiz eğitim verdik"

Başkan Erdoğan, dünyadaki yeni ekonomik düzende önemli bir yer tutan dijitalleşme ve verimlilik, temiz üretim ile katma değerli üretim üzerine neler yaptıklarını da aktardı. Erdoğan, "Başta küresel pandemi olmak üzere savaşlar, krizler ve bunların neden olduğu maliyet artışlarıyla, dünya ve küresel ticaret yeni bir sürece girdi; o nedenle işletmelerde yeniden yapılanmak ve günün şartlarına göre kendini güncellemek şart oldu. Ekonomik davranmak, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak, iş dünyası olarak önceliğimiz haline geldi. Dolayısıyla, tüm sektörlerde dijital bir alt yapı oluşturma ihtiyacı da doğdu. Rekabeti sürdürebilmek açısından da artık bu bir zorunluluk haline geldi. Denizli'miz, bu dönüşümde aktif bir adaptasyon sürecindedir Sektörlerimizde, kurumsal ihtiyaç kaynak planlama sistemleri, otomatik üretim hatları, enerji izleme sistemleri gibi çözümler uygulanmaktadır. Denizli Ticaret Odası olarak biz de bu sürecin bir parçasıyız Uyguladığımız teknik destek projelerimiz ile, bu geçişi hızlandırmak istiyoruz. Dijitalleşme alanında da 2024'ün şubat-temmuz döneminde, Avrupa Birliği fonları desteğiyle yürüttüğümüz iki projemiz vardı... 600 bin euro bütçeli Geleceğin Meslekleri Projemizde 40 firmamızın çalışanlarına, Ne Eğitimde Ne İstihdamdaki Gençlerin Eğitimi ile İş Gücüne Kazandırılması Projemizde de üniversite mezunu iş arayan 42 vatandaşımıza dijital becerilerinin geliştirilmesine yönelik 1.080 saatlik eğitim verdik. Üniversitemizin iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projelerimiz sayesinde, Ekonomi Yaz Seminerlerinin içeriğini sektörlerimize, çalışanlarımıza ve iş gücüne katılacaklara ulaştırdık; Yönetim Bilişim Sistemlerini uyguladık. Ayrıca, yine üniversitemizle, tarımsal üretim işletmelerinde ve gıda sektöründe verimliliği artırmak ve israfı önlemek amacıyla Topraktan Çatala Food Chase Projemizi de sürdürüyoruz. Bu arada, işletmelerimizde ve çalışanlarımızda verimliği artırmak için de kişisel ve mesleki eğitimler düzenliyoruz... Bugüne kadar 140'ın üzerinde başlıkta 11.500 vatandaşımıza ücretsiz uygulamalı eğitim verdik Örneğin zaman kaybını ve hataları önlemek, işleri hızlandırmak amacıyla pazarlama, ön muhasebe, e-ticaret, dış ticaret, iş İngilizcesi ve Almancası, finansal yönetim, yazılım ve bilgisayar operatörlüğü eğitimlerimiz bunlardan bazılarıdır. Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubemiz ile Enerji Verimliliği Projemizi gerçekleştirdik. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin enerji verimliliklerini ücretsiz olarak ölçtük, raporladık. Sonuç olarak, Denizli'mizi, geleneksel üretimden dijital endüstriye geçişe hazırlıyoruz" dedi.

"Fuarlar, KOBİ'lerimizi ihracatçı yapıyor"

Başkan Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana fuarları önemsediklerini ve öncelikleri arasına aldıklarını da belirtti. Erdoğan, "Sektörlerimizi desteklemeye yönelik çalışmalarımızın başında fuar organizasyonlarımız geliyor. Bu sayede, lokomotif sektörlerimize inşaat, mobilya ve gıda gibi alanlar da eklendi, çeşitlendi. Yatırımlarımızın çeşitliliği de artmaktadır. KOBİ'lerimiz, ihracatçı oldular Üyelerimizden, Almanya'da Avrupa'nın en büyük mobilya mağazasını açan oldu. Yabancı ortaklı yatırımcı sayımız 429'a ulaştı. Burada da farklı sektörlerde yatırımlar olduğunu görmekteyiz. Önümüzde Çin'deki Uzak Doğu'nun en büyük organizasyonu 138. Kanton Çin İthalat Fuarı ile İtalya Verona'daki Marmomac Mermer, Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı var; bunlara hazırlanıyoruz. Talep her zamanki gibi yoğun" diye konuştu.

"Sektörlerimize, finansal destek sağladık"

DTTM ile KOBİ'lere hem ücretsiz danışmanlık hem de teknik destek verdiklerini de anlatan Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin yanı sıra Güney Ege Kalkınma Ajansı gibi ulusal ve yerel fonlar ile proje kaynaklarından üyelerimiz ile sektörlerimize finansal destek sağladık. Rekabet güçlerini artırdık" diye konuştu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, panelin sonunda Başkan Erdoğan'a teşekkür için hazırlanmış plaketi verdi.

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) öncülüğünde düzenlenen uluslararası panelde Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı da yer aldı.

Moderatörlüğünü PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Öz'ün üstlendiği etkinlik, günü anısına toplu fotoğraf çektirilmesi ve panelistlerin Rektör Güngör'ü makamında ziyaretiyle sona erdi. - DENİZLİ