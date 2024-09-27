Denizli Sanayi Odası'ndan e-ihracat ve kadın istihdamına destek

Denizli Sanayi Odası (DSO), 'Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı' kapsamında, Denizli Sanayi Odası üyelerinin e-ihracat yolculuğuna rehber oldu, ihracat istihbaratçısı yetiştirilmesine katkı sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin mali katkısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 'Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı' düzenlendi. Denizli ve Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sunan DSO E-ihracat & İhracat İstihbarat Akademisi Projesi'nin kapanış toplantısı geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Orçun Alptekin, proje ekibi ve katılımcılar bir araya geldi. Yoğun ilgi gören toplantı; açılış konuşmaları, proje öykü filminin gösterimi, uzman konuşmacıların sunumları, plaket töreni, sertifika takdimi ve kapanış konuşmalarıyla dolu dolu geçti. Toplantıda ayrıca, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ve Wboxgo Kurucusu Dr. Sadık Vural gibi sektörün önde gelen isimleri de davetlilerle buluştu.

DSO üyelerinin e-ihracat yolculuğuna rehber oluyor

Projenin kapanış töreninde konuşan Başkan Selim Kasapoğlu, Denizli sanayisinin dijital dönüşüm ve ihracat odaklı büyüme yolunda önemli bir mesafe katettiğini belirterek, "Verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı çalışmalarımızla, ürettiğimiz ürünlerin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz. Bu proje sayesinde üyelerimizin rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

E-ticaret ve e-ihracatın önemini vurguladı

Konuşmasında günümüz dünyasının dijitalleşmeyle birlikte e-ticaretin öne çıktığını vurgulayan Kasapoğlu, Türkiye'nin e-ticaret hacmindeki hızlı büyümeye dikkat çekti. Kasapoğlu, "Günümüz dünyasında hem ekonomik faaliyetler hem de toplumsal aktiviteler dijital ortamlara aktarılmış durumda. Bunun en güzel örneği de bugün bizi burada bir araya getiren e-ihracat ve e-ticaret konusu. Bu hızlı gelişimi veriler de ortaya koyuyor. Ülkemizin e-ticaret hacmi 2019 yılında 136 milyar TL iken, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon Türk lirasına (77,89 milyar dolar) ulaştı. Türkiye 2024 öngörüsü 82 milyar dolar. Dünya e-ticaret hacmi 2023'te 5,8 trilyon dolar olarak kaydedilirken, 2024 öngörüsü ise 6,3 trilyon dolar. İstatistikler bize 2030 yılına kadar ticaretin yüzde 85'ten fazlasının e-ticaret kanalında olacağını söylüyor. İşlem sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adet olarak gerçekleşti. Üstelik yaş skalasına baktığımızda da 25-36 yaş aralığı dikkat çekiyor" diye konuştu.

DSO, üyelerinin ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik eğitimlere devam edecek

Hayata geçirdikleri bir projenin daha başarıyla tamamlandığını, Denizli sanayisi ve Denizli ihracatının artması için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, projede emeği geçen tüm paydaşlara, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür etti. Bu proje ile sadece ihracatı değil, aynı zamanda kadınların iş gücüne katılımını da desteklediklerini belirten Kasapoğlu, "Bu öncelikli konu hem ülkemizin kalkınması hem de yeni başarıların oluşumu için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

DSO'da Denizli sanayisinin gelecek vizyonuna katkı sağlamak için etkinlik ve projelerin devam edeceğini kaydeden Kasapoğlu, "Üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmak için yeni projeler ve eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Ayrıca Dış Ticaret, İstihbarat Merkezimiz de üyelerimize bu konuda destek olmayı sürdürecek" dedi.

"Denizli ihracatına katkı sağlayacak önemli bir adım"

Denizli sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olması hedeflenen ve 2023 Ekim ayında başlayan proje kapsamında, Denizlili ihracatçılar, e-ihracat ve ihracat istihbaratı konularında kapsamlı eğitimler aldı. Kapanış toplantısında projenin detayları, katılımcı sayısı, eğitim konuları ve başarı öyküleri paylaşıldı. Uzman konuşmacılar tarafından sunumların yapıldığı toplantıda, projenin Denizli sanayisi için önemli bir adım olduğunu vurgulandı.

DSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Orçun Alptekin, "Bu projede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AB tarafından desteklenen 'Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Programı' kapsamında, Denizli Sanayi Odası olarak, kadın istihdamı ve girişimciliğini desteklemek amacıyla iki stratejik meslek kolu belirledik: E-ihracat ve İhracat İstihbaratı. Projemizle özellikle kadın girişimcilerin ve çalışanların e-ihracat ve ihracat istihbaratı alanlarında güçlenmelerine odaklanıyoruz. Projenin ilk adımı olarak, Odamız bünyesindeki eğitim salonunun fiziksel altyapısını kurduk. Tüm bilgisayar, yazılım ve ekipmanlarıyla donattığımız 20 kişilik bir eğitim salonu oluşturduk. Ardından, DSO Akademi çatısı altında uzman eğiticilerle gerçekleştirdiğimiz E-ihracat eğitimlerimizi 7 farklı gruptan oluşan 154 katılımcı (99'u kadın) ile 3 aylık bir süreçte tamamladık. Eğitimlerin sonunda seçilen 20 katılımcımıza 3 ay süren bire bir danışmanlık hizmeti sunduk. Eğitimlerin yanı sıra, odamız bünyesinde uzman bir ekip oluşturduk. Sanayi ve Raporlama Müdürümüz Erhan Aslan ile İhracat İşlemleri ve Teşvikleri Uzmanımız Aslı Öztürk, 4 ay süren yoğun bir eğitici programının ardından bu alanda uzmanlaşarak ilk Rekabetçi Dış Ticaret İstihbarat Eğitimlerini verdiler. Bu eğitimlere 51'i kadın olmak üzere toplam 80 katılımcı, 4 farklı grup halinde katıldı. Ben başta ekibimiz olmak üzere projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve E-ihracat yolculuğunda DSO Akademi'yi tercih eden tüm katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

DSO'da e-ihracat ve ihracat pazarları konuşuldu

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, "Trendyol'da E-İhracat" konulu sunumuyla e-ihracatın geleceği hakkında bilgiler verdi. Pazar bulma ve bu pazarlarda büyüme stratejilerinden söz eden Çokaygil, dünyada 200'den fazla ülke olduğunu belirterek, E-ihracatta öne çıkan ilk 5 ülkeye dikkat çekti. E-ihracat ile markaların büyüme yolculuklarını rakamlarla ele aldı.

Wboxgo Kurucusu Dr. Sadık Vural, "İhracatta Pazar Bulma ve İstihbarat" başlıklı sunumuyla katılımcılara olumlu ve olumsuz tecrübelerini anlattı. Yoğun emek ve planlı çalışma ile deri ürünlerini ABD pazarına sunduklarını ve 2 yıl önce kurdukları Wboxgo ile alıcıya ulaştıklarını kaydetti. Üretim konusunda ülke olarak kaslarımızın çok güçlü olduğunu vurgulayan Vural, "Önemli olanın ürettiğimiz ürünleri inovatif hale getirerek, pazarda aranılan ürün olmasını sağlamak" diye konuştu.

Programın sonunda, Başkan Selim Kasapoğlu, konuk konuşmacılar Özkan Çokaygil ve Dr. Sadık Vural'a günün anısına "Sanayinin Kadim Şehri Denizli" kitabını takdim etti. Proje kapsamında eğitimleri gerçekleştiren DSO Dış Ticaret/ İstihbarat Merkezi Eğitmenleri Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan ve İhracat İşlemleri ve Teşvikleri Uzmanı Aslı Öztürk'e de teşekkür plaketleri, Başkan Kasapoğlu tarafından takdim edildi. - DENİZLİ