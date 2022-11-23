Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, 18,60-18,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,6110'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 19,2520'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 22,1650'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 106,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0340'tan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasında şahin duruşunu yumuşatabileceğine yönelik beklentilerin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını bildirdi. Bugünün veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti. Tutanaklarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106,2'nin destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Fed Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Dolar/TL, 18,63 seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.