Doğu Karadeniz'de turizm sezonu öncesi otellerde doluluk oranı arttı

Doğu Karadeniz Bölgesinde bu yıl turizm sezonu beklentilerin üzerinde geçmesi bekleniyor. Özellikle Haziran ayında yoğunlaşması beklenen Arap turizminde daha şimdiden otellerde doluluk oranı yaşanırken, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, bu yıl turizm beklentilerinin önceki yıllara oranla daha yüksek geçmesi beklediklerini belirterek konaklama yerlerinde daha şimdiden ön rezervasyonların yapıldığını kaydetti.

Turizm sektöründe pandemi sürecinin ardından ciddi hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Kantarcı, "Turizm demek ilimizin bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektör. Pandemi süresinde yaşamış olduğumuz sıkıntılar sonrasında ciddi bir hareketlilik olmuştu. 2021 yılında 45 günlük bir hareket vardı ancak geçen sene bütün Doğu Karadeniz bölgesi beklentinin çok üzerinde çok güzel bir sezon geçirdik. Özellikle dış pazarda çok büyük artışlar oldu. Dış hattan gelen uçak sayısı aktarmalı gelen turist sayısı arttı. İç pazardaki yerli turist sayılarımız arttı ve bazı haftalarda sektörler yetişemez oldu. Gerek oteller gerekse seyahat acenteleri doluluk oranları çok yüksek hale geldi" dedi.

Şimdiden ön rezervasyonlar söz konusu

Çoğu konaklama yerlerinde daha şimdiden rezervasyonlar yapıldığına dikkat çeken Kantarcı, "2023 senesi beklentilerin biraz daha yukarıya çıktığı bir süreç. Bununla ilgili olarak bütün sektörün beklentisi çok fazla. Şimdiden ön rezervasyonlar söz konusu. Trabzon Havalimanında dış hat uçuşları başlamış durumda. Sharjah, Kuveyt, Bahreyn, Cidde, Riyad, dış hat uçuşlar geliyor Bakü'de bunlara eklendi. Kıbrıs'tan Ercan havalimanından direkt uçuşlar var. Bölgemizdeki diğer hava limanlarında Rize-Artvin havalimanında da bu yaz için planlar yapıldı az sayıda da olsa bu sene için dış hat uçuşları Rize-Artvin Havalimanına da başlayacak. Dolayısıyla bölgemizin doğusuna doğru bir hareketlilik var özellikle Ortadoğu pazarından. Bizim temennimiz bütün bölgedeki işletmelerin bundan fayda sağlaması. Bölgemizin bütün illerinin ekonomik olarak yükselmesi ülke ekonomisine katkı sağlaması yönünde bununla ilgili güzel gelişmeler söz konusu" diye konuştu.

Turizm sezonunu Arap turistler şekillendirecek

Arap turizminde Haziran ayının ilk haftasının itibaren ciddi artış yaşanacağını ifade eden Kantarcı, "Yurtdışından Ortadoğu ülkelerinden daha çok Arap turistlerin gelme hareketliliği bu sene beklenti daha yüksek. Ön rezervasyonlar şu an için gayet iyi gidiyor. Sezona tam olarak girmiş değiliz. Bu arada seçim süreci oldu iç turizm haraketliliğinde oy kullanmaya bağlı olarak bir duraksama yaşandı. Dış turizmde Haziran ilk haftası itibariyle ciddi artış gerçekleşecek. Ortadoğu ülkelerinden şu an düşük sayıda olan uçuşlar katlayarak artacak. Bölge geneline baktığımız zaman işletmelerle, otellerle, acentelerle görüştüğümde ciddi bir rezervasyonlar var. Temennimiz bu rezervasyonların gerçeğe dönüşmesi. Yapılan sözleşmeler ön antlaşmalar ön rezervasyonların gerçekleşmesi ve ülkemizin bölgemizin ekonomisi biraz daha yukarlara gitmesi. Bununla ilgili ön hazırlıklar yapılıyor turizm hizmet sektörü eksik yapıldığı zaman kırılgan oluyor. Gelen yerli yabancı turistleri iyi ağırlamak eksiksiz hizmet vermek gerekir. Bu bağlamda TÜRSAB bölge başkanlığı olarak denetim uzmanlarımızla beraber sahada düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Rezervasyon belirsizliği

Yerli turistlerin yaz tatili için aradıkları turizm tesislerinden astronomik rakamlar talep edildiği ve rezarvasyon yaptıramadıkları iddiaları ile ilgili olarak ise Kantarcı, "Neticede hepsi ticari bir işletme kendi planlamaları oluyor. Bazı oteller gruplarla anlaşma yapıp grup rezervasyonlar alabiliyor. Bazıları da 'Grup alabilecek kapasitem yok ya da ticari olarak farklı bir bütçe, planlama yaptım gruplara değil sadece münferitlere çalışıyorum' diyor. Genel olarak baktığımız zaman özellikle Haziran 15'den sonra Temmuz, Ağustos, Eylül 15 kadar bölgedeki konaklama rakamları arz talep dengesine bağlı olarak yüksek. Dış pazardan bir yoğunluk gelince bu defa iç pazardan gelen turistlerimiz belli yerlerde konaklamada fiyat yüksekliğinden dolayı güçlük çekebiliyorlar ama onlarında bölge genelinde alternatifleri oluyor. Dolayısıyla sektör kendini dengeleyerek uyumlu bir şekilde gidiyor" diye konuştu. - TRABZON