Doğu Karadeniz'de bal hasadı beklentinin altında

Doğu Karadeniz'in zengin florasında arıcılık yapan üreticiler, bu yıl ortalama 10-15 kilogram bal hasadı yaparken, yağışlı ve serin hava nedeniyle özellikle kestane balı üretimi beklentilerin altında kaldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zengin florasında arıcılık yapan üreticiler, bu yıl yağışlı ve serin hava şartlarına rağmen geçen yıla göre daha fazla bal hasadı gerçekleştirdi. Bölgede arıcıların ortalama 10-15 kilogram arasında bal hasadı yaptığı, bazı bölgelerde ise bu miktarın altında kaldığı belirtildi. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle arıların bakım dönemleri ile bal akışında mevsimsel kaymalar yaşandı. Bal akışının normalden daha geç başladığı ve kısa sürmesi nedeniyle hasadın sınırlı kaldığı kaydedildi. Yağışlı hava şartları, bölgede önemli üretim kalemlerinden olan kestane balını da etkilerken, bazı alanlarda kestane balı oluşmadığı belirtildi.

Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, bu yılki hasat döneminin geçen yıllara göre biraz daha iyi geçtiğini ifade etti. Aksoy, "Ancak beklenti çok yüksekti. Yağış ve soğuğun devam etmesi sebebiyle beklenen kadar olmadı. Ama yine de geçen yıllara göre biraz daha fazla oldu diyebilirim. Bizim arıcılarımız ortalama olarak 10-15 kilogram arasında bal hasadı yaptı. Fakat bazı yerlerde bu kadar olmadı. Ancak 15 kilogramın üzerini pek geçmez. Son yıllarda mevsimlerde kayma var. Mesela mayıs ayında, arının bakım döneminde çok yağış düştü. Haziran, hatta temmuz ayında da yağışlı gidince mevsimde bir kayma yaşandı. Daha geç vakitte, yani normalde hasat yaptığımız dönemlerde bal gelmeye başladı. O da çok uzun sürmediği için kısıtlı bal almış olduk. Bizim arıcımız genelde bölgede kestane balı olduğu için bu sene, yağışlardan dolayı bu bölgede kestane balı hiç olmadı. Zigana'dan öteye olan illerde arıcılık yapıyorlar, oralarda da yağıştan dolayı olmadı" dedi.

"10 yıl önce çok daha iyiydi"

Soğuk hava dalgasının bal üretimini olumsuz etkilediğini belirten Aksoy, "10 yıl öncesine baktığımız zaman, bugün çok bal oldu diyemiyoruz. 10 yıl önce çok daha iyiydi. Sebebi iklim, küresel iklim değişikliği. Biz normalde küresel ısınmadan bahsediyoruz ama genelde ben buna küresel soğuma diyorum. Genelde soğuk hava dalgası olumsuz yönde etkiliyor. Bizim bölgemizde artık "bal oluyor" diyemiyoruz. Ancak arı kendini kurtarırsa, beslerse bile onu biz olumluluk sayıyoruz. Onun için bal almak istiyorsak, bu işten bir kazanç elde etmek istiyorsak mutlaka Zigana'dan öteki illere gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İhracata yetecek kadar bal bulunabiliyor"

Olumsuzluklara rağmen ihracata yetecek kadar bal bulunabildiğini ifade eden Aksoy, "Her ne kadar bal olmadı desek de bazı bölgelerde, biraz daha güneyde ve daha sıcak bölgelerde, biraz daha yüksek oranda bal oluyor. Bundan dolayı ihracata yetecek kadar bal bulunabiliyor. Orada bir sıkıntı yok. Fakat ihracatta sıkıntı, yapay ballar ve kaçak ballar. Bunlar bizim düzgün üretimlerimizi olumsuz yönde etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Kovan sayısı düştü"

Trabzon'da kovan sayısının 108 bine düştüğüne dikkat çeken Aksoy, "Yaşlı bir nesil arıcılık yapıyor. Gençlik de geliyor ama daha ziyade arıcılığı ikinci iş olarak, emekli olduktan sonra yapıyorlar. Dolayısıyla arıcılıkta bir kayıp var. Kovan sayısına baktığımız zaman 5 yıl önce Trabzon ili olarak 123 bin kovanımız vardı. Bugün, geçen seneki sayımlara baktığımızda 108 bine düştü. Burada bir sıkıntı var. Yeni nesil çok sıcak bakmıyor gibi geliyor bana. Bunu bizim teşvik etmemiz lazım. Bir anlamda benim görevim diyebilirim. Bu önemli bir sektör. Bu sektörü ayağa kaldırmak için bizim teşvik etmemiz lazım. Özellikle gençleri bu işe teşvik etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Sahte bal ayırımı

Sahte bal ayırımı konusunda tüketicileri bilgilendiren Aksoy, "Sahte balla gerçek balı birçok insan yakarak, tadarak anlamaya çalışıyor. Bunun mümkün olmadığını, kesinlikle tahlillerle anlaşıldığını belirtmek isterim. Dolayısıyla herkes aldığı bir kavanoz balı tahlil ettirecek hali yok. Üzerinde markalı balları, özellikle birlik dolumlu, birlik markalı balları tükettiği zaman kesinlikle sahte bal değil, hakiki bal tüketmiş olur. Mutlaka markalı bal" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı