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Doğu Anadolu İhracatı Şubatta Yüzde 35 Arttı

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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi firmaların şubat ayında yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,67 artarak 222 milyon 884 bin dolara ulaştı. En fazla ihracat Irak'a yapıldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca şubat ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,67 artarak 222 milyon 884 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubat ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 157 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl şubatta 164 milyon 284 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yıl şubat ihracatı, yüzde 35,67 artışla 222 milyon 884 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı, yaş meyve sebze, kimya ve makina sektöründe kaydedildi.

Bu yıl söz konusu ayda yaş meyve sebze sektöründen 33 milyon 308 bin dolar, kimya sektöründen 30 milyon 335 bin dolar, makine sektöründe ise 20 milyon 775 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl şubat ayında sanayi sektöründe 118 milyon 140 bin, tarımda 27 milyon 684 bin dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, bu yılın şubat ayında sanayide 145 milyon 320 bin, tarımda ise 63 milyon 230 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Birliğin şubat ayı madencilik sektörü ihracatı ise 16 milyon 234 bin dolar oldu.

Mobilya sektöründe 13 milyon 598 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 10 milyon 467 bin, meyve sebze mamullerinden 6 milyon 500 bin dolarlık ihracat geliri elde edildi.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin şubat ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ilk sırayı 65 milyon 338 bin dolarlık ihracatla Irak aldı.

Irak'ı, 11 milyon 564 bin dolarla Almanya, 10 milyon 587 bin dolarla İran, 7 milyon 766 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 6 milyon 650 bin dolarla Gürcistan ve 5 milyon 926 bin dolarla Çin izledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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