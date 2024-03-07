Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır OSB, ihracat hedefini artırıyor

Güncelleme:

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, "85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'mizin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, "85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır Osb'mizin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz" dedi.

Osb Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde basın mensupları ile bir araya geldi. Sanayiciler olarak şehre sundukları hizmetleri değerlendiren OSB Başkanı Mustafa Fidan şuan itibariyle 400 işletmede toplam 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Diyarbakır OSB 5. etap arsa tahsislerine başlıyor

Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, "Bildiğiniz üzere 33 yıllık geçmişi bulunan Diyarbakır OSB'miz 4 etaptan oluşmaktadır. Faal olarak aktif üretim yapan yaklaşık 400 işletmemizde toplam 20 bin civarında kişi istihdam edilmektedir. Yerli ve yabancı işletmelerimizin yoğun arsa başvuruları nedeniyle 5. etabın kurulması için gerekli müracaatlarımızı geçen yıl yapmıştık. Eğil yolu üzerinde olan ve toplamda 232 hektarlık alanda kurmayı planladığımız 5. etap için tahsislere en yakın zamanda başlamayı planlamaktayız. Şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Sevindirici olan husus ise çoğunlukla kentimizde üretimi olmayan farklı sektörde faaliyet yürüten firmaların başvuru yapmış olmasıdır" diye konuştu.

"Cezbedici yatırımlarla Diyarbakır'ı bölgenin ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz"

Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Hedefimiz asırlar önce İpekyolu'nun önemli ticaret duraklarından biri olan Diyarbakır'ımızı, üretimde, istihdamda, ihracatta hak ettiği seviyelere taşımaktır. Hepimizin ana gayesi budur. Yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'mizin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir. Cezbedici yatırımlarla kentimizi, bölgemizin ticaret merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki; tarihi geçmişi, barındırdığı kültürel değerleri, bereketli toprakları, çalışkan toplum yapısı ve üretken sanayicileri ile Diyarbakır, ülkemizin Ortadoğu'ya açılan en önemli kapılarından biridir. 4. etabımızın doğalgaz ve altyapı işleri tamamlanmak üzeredir. 1. ve 2. etabın 26 yıllık elektrik hatlarının tamamen yenilenip yer altına alınması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda elektrik altyapısının yenilenmesi projemiz 2024 yılı yatırım programına alınmıştır. 2024 yılı içerisinde ihale sürecinin tamamlanması ve çalışmalara başlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Fidan Diyarbakır İhracat OSB İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir? Uğur Demirezen kimdir? AK Parti İzmir- Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? Erdal Dal kimdir? MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title