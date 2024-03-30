Diyarbakır'da boru hattından sızan ham petrol Kamışlı Çayı'na aktı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı'na karışırken, şirket yetkilileri tarafından onarım ve temizleme çalışmalarına başlandı.Petrolün Dicle Nehri'ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu.

PETROL BORU HATTINDA SIZINTI

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama faaliyeti yaptığı sahada, petrol boru hattında dün akşam saatlerinde sızıntı meydana geldi.

DİCLE NEHRİ'NE YAYILMAMASI İÇİN SET OLUŞTURULDU

Sızan petrol, Silvan ilçesinden de geçen Kamışlı Çayı'na karıştı. Şirket yetkililerince sahada onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Petrolün Dicle Nehri'ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.