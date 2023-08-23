DİKO, Güvenilir Kuyumcu Panosuyla Yasadışı Ticarete Son Veriyor

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanlığı, kentte yasadışı ticaret yapan kuyumcuların önüne geçilmesi için 'Güvenilir Kuyumcu' panosunu çıkararak yeni bir döneme geçiş yaptı. Kuyumcu esnafı, panoyu mağazasına takmak için sözleşmeye imza atacak.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanlığı, kentte yasadışı ticaret yapan kuyumcuların önüne geçilmesi için "Güvenilir Kuyumcu" panosunu çıkararak yeni bir döneme geçiş yaptı.

Son zamanlarda bazı kuyumcu esnafın haksız kazanç sağlamasının önüne geçilebilmesi için DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, yeni bir ilke imza attı. Türkiye'de ilk defa uygulanan "Güvenilir Kuyumcu" panosu, mağazalara asılmaya başlandı. Böylelikle vatandaş, hangi mağazanın DİKO tarafından denetim altında olup olmadığının farkına varıp ona göre gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak.

Kuyumcu esnafı, "Güvenilir Kuyumcu" panosunu mağazasına takmak için 17 maddeden oluşan sözleşmeye imza atıp hak kazanacak.

İki yıldır kentte hizmet veren DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır'da ahlaklı ticaretin yerine oturulması için gece gündüz demeden çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Kentte 350 esnafa düzenli denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüksel, "İki yıldır Kuyumcular Odası Başkanlığı görevinde ahlaklı ticareti oturtmak için gecemizi gündüzümüze katıp mücadele veriyoruz. Böylelikle Diyarbakır'da bir ilke imza attık. Güvenilir Kuyumculuk panosunu 2-3 gündür kuyumcu esnafımızın mağazasına asmaya başladık. Bu projeyi devreye sokmamızın amacı; iki yıldır esnafımızı ahlaklı ticaret anlamında denetliyoruz. Bu süre içerisinde her hafta 350 esnafımıza denetim gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde esnafın Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığımızın düzenlediği ahlaklı ticaret ile ilişkili 17 maddesine uyulup uyulmadığı tespit ediliyor. Belirttiğimiz 17 madde içerisinde birkaçı ise şöyle: 1- Odamın ilan ettiği tüm kurallara uyacağım, odaya aykırı hareket, davranış ve söylemde bulunmayacağım. 2- Bende bulunmayan ürüne, dövize asla fiyat vermeyeceğim. 3- Satılan her ürüne detaylı ürün bilgi kartı vereceğim. 4- Toptancı perakende, perakendeci ise toptancı işi yapamaz. 5- Haksız rekabete yol açacak ticari faaliyette bulunmayacağım. Saymadığım diğer maddelerin hepsine uyan esnafımıza Güvenilir Kuyumcu panosunu takdim ediyoruz" dedi.

'Güvenilir Kuyumcu' panosunu mağazasına taktıktan sonra imza attığı maddelerin dışında ticaret yapıldığı takdirde sözleşmenin fes edilip panonun söküleceğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Biz, düzgün çalışan ve dört dörtlük bir ticaret yapan esnafın hakkını savunmak anlamında Güvenilir Kuyumcu panosu projesini faaliyete geçirdik. Kaliteli, düzgün ve ahlaklı ticaret yapan esnafımıza sürekli ödül takdim edeceğiz. Bunun yanı sıra da vatandaşımızı o esnafa yönlendireceğiz. Mağazasında Güvenilir Kuyumcu tabelasının takılmasına hak kazanmayan esnafımıza da teşvik olsun diye projemizi yapıyoruz. Böylelikle Kuyumcular Odası Başkanlığımızın oluşturduğu ahlaklı ticaret misyonunu esnafımıza aşılamak istiyoruz. Güvenilir Kuyumcu panosunu takan esnafımız daha sonra belirlediğimiz maddeler dışında ticaretini gerçekleştirirse 3 uyarıdan sonra panoyu geri çekip cezalandıracağız. Burada bizim tek gayemiz esnafı düzeltmektir. Projemiz de inşallah bütün odalarımıza örnek olur."

Kentte kuyumculuk yapan Mehmet Emin Aktan, "Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığının devreye koyduğu Güvenilir Kuyumcu panosu çok güzel bir sistemdir. Biz bu projeye başından beri onay vermiştik. Güvenilir Kuyumcu panosunun olduğu mağazada müşteri gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilir" diye konuştu.

Uygulamanın devreye sokulmasıyla vatandaşın güvenilir şekilde alışveriş yapacağını dile getiren Mesut Çınar ise, şöyle konuştu:

"24 yıldır Diyarbakır'da kuyumcu sektöründe çalışıyorum. Diyarbakır'da ahlaklı bir ticaretin dönmesi için böyle bir uygulamanın gelmesi şarttı. Çünkü güvensiz ticaret yapan esnafımız oluyordu. Bundan ötürü müşteri de hangi kuyumcuya güvenip güvenmeyeceğini bilemiyordu. Kentimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz." - DİYARBAKIR