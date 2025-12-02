Haberler

Dijital Dönüşüm ve Nitelikli İnsan Kaynağı Vurgusu

Dijital Dönüşüm ve Nitelikli İnsan Kaynağı Vurgusu
Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşümle birlikte nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekti. Mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm, otomasyon ve yeni üretim tekniklerinin sektörleri yeniden şekillendirdiğini belirterek, "Bu dönüşümün kazananı, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ülkeler olacak" dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun biçimde güncellenmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nin açılış programına katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada dünya ekonomisinin çok hızlı bir dönüşüm yaşadığını, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm, otomasyon ve yeni üretim tekniklerinin sektörleri yeniden şekillendirdiğini belirterek, "Bu dönüşüm sürecinin kazananları güçlü üretim ekosistemine sahip olanlar veya teknoloji üretenlerin yanı sıra, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış nitelikli insan kaynağı yetiştiren ülkeler olacaktır. Bugün hepimiz görüyoruz ki, rekabet gücünü sadece fabrika binaları değil, o fabrikada üretimi yönlendiren, emeğiyle çalışan donanımlı gençler belirliyor. Yatırımların sürdürülebilirliğini yine insan kaynağı garanti altına alıyor. Üretimde verimlilik nitelikli çalışanla mümkün. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek, ekonomik bağımsızlığın, üretim gücünün ve sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturması açısından önem taşıyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle, eğitim ve üretimi birbirine yakınlaştıran 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'ni hayata geçirdik. Eğitim ile reel sektör ve istihdam arasındaki köprüyü güçlendirmeye, okullarda verilen teorik bilgiyi, iş hayatının gerektirdiği pratik becerilerle desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez, ile eğitim ve iş dünyasından çok sayıda davetli yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
