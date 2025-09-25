Dicle Elektrik'ten Siirt'te Enerji Yatırımları ve DicleFest Etkinliği

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle hizmet veren Dicle Elektrik, hizmet bölgelerindeki yatırımlarının açılışını DicleFest etkinliğiyle yapmaya devam ediyor. 'Enerjisi Bitmeyen Festival' mottosuyla düzenlenen etkinliğin üçüncüsü Siirt'te başladı.

Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ildeki yatırımlarının açılışlarını DicleFest etkinliğiyle yapıyor. Bugüne kadar bölgeye 60 milyar liranın üzerinde yatırımda bulunan Dicle Elektrik, önümüzdeki 5 yılda bölgeye 60 milyar lira daha yatırım yapmayı hedefliyor. Siirt'teki DicleFest açılış törenine; Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Şu ana kadar Siirt'in elektrik altyapısı için 4 milyar liralık yatırımı yapan Dicle Elektrik, önümüzdeki yıllar için de 2,5 milyar liralık ek yatırım planlıyor. Hizmet bölgesinin en az kayıp kaçak oranına sahip ili olan Siirt şehir merkezinde kaçak elektrik kullanımı yüzde 26'dan yüzde 3'e kadar düşerek, Türkiye ortalamasının altına indi.

"Bölgeye yaptığımız yatırım miktarı 120 milyar TL'yi aşacak"

Dicle Elektrik'in yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a 2013'ten bu yana 60 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Arvas, "Hizmete başladığımız günden bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat arttırdık. Yatırım bütçemizdeki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. Ayrıca 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri olduk. Mevcut yatırımlarımıza ek olarak önümüzdeki beş yılda yapacağımız 60 milyar TL'yi aşkın yatırımla birlikte toplam katkımız 120 milyar lirayı aşmış olacak" dedi.

"En az kayıp kaçak oranı Siirt'te"

Hizmet verdikleri iller arasında en az kayıp kaçak oranının Siirt'te olduğunu belirterek, Siirt'in elektrik altyapısına yapılan yatırımların katlanarak arttığını vurgulayan Arvas, "Özelleştirme öncesi yıllık ortalama yatırım tutarı 54 milyon lira iken bugün 307 milyon lira. Bu artışla birlikte şehir genelinde toplamda 4 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik. Sadece son üç yılda 1,6 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Şehir ve ilçelerde iletken, pano, direk, trafo ve sayaç yenilemeleriyle altyapıyı büyük ölçüde yeniledik. Şehir merkezinden köylerine kadar şebeke dönüşüm oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. Bu yatırımlarımızın karşılığı olarak bugün Siirt, hizmet bölgemiz içerisinde en az kayıp kaçak oranına sahip il olmayı başardı. Siirt merkezinde yüzde 26 olan kayıp-kaçak oranı, günümüzde Türkiye ortalamasının da altına inerek yüzde 3'e düştü. Bu sonucun sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Siirt kırsalına 2,5 milyar lira tutarında yatırım yapılacak

Dicle Elektrik, kırsal bölgelerde de altyapı dönüşümünü hız kesmeden sürdürüyor. 2013-2025 yılları arasında Siirt kırsalında 106 köyde yapılan yenileme çalışmaları için yaklaşık 700 milyon lira yatırım yapıldı. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise kırsal alan akıllı şebeke dönüşümüne yönelik 382 projeye 2,5 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. Bu projelerle elektriğe erişimin kalitesi artırılacak ve dijitalleşme kırsalda da hissedilecek.

Enerji, müzik, sanat ve teknoloji DicleFest'te buluşuyor

Üçüncüsü Siirt'te düzenlenen ve 24 Eylülde başlayan DicleFest, dört gün boyunca Siirtlilere konserler, tiyatrolar ve bilimsel deneyim alanları sunmaya devam edecek. Ziyaretçiler, festival alanında yer alan dev planetaryum çadırı, Van de Graaff jeneratörü, plazma küresi ve interaktif enerji deneyim alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Dicle Elektrik'in akıllı şebeke dönüşümü, kaçakla mücadelede kullanılan dron teknolojileri ve veri analitiği uygulamaları da festivalde ziyaretçilere tanıtılıyor. Festivalde konserlerin yanı sıra minik ziyaretçilere özel "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk tiyatrosu da sahnelenecek. Bugüne kadar Diyarbakır, Batman ve Siirt'te düzenlenen DicleFest'in, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'ta da düzenlenmesi planlanıyor. - SİİRT