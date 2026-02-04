Haberler

Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OMODA, OMODA 5 ve OMODA 7 modelleriyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Çin'den yola çıkan araçlarla birlikte resmi lansman süreci başlarken, marka JAECOO ile birlikte Türkiye'de çift markalı bir strateji izleyecek.

  • OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri Çin'in Wuhu Limanı'ndan gemiye yüklenerek Türkiye'ye doğru yola çıktı.
  • OMODA 7, 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran, 1.6 turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile 145 beygir güç üretiyor.
  • OMODA 5, 7 hava yastığı ve 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) ile donatılmıştır.

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi sürerken, Chery'nin Avrupa için ayrı bir marka olarak konumlandırdığı OMODA da Türkiye'ye giriş yaptı. OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin'in Wuhu Limanı'ndan gemiye yüklenerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. Düzenlenen sevkiyat töreniyle birlikte OMODA'nın Türkiye'deki resmi lansman süreci de fiilen başlamış oldu.

Bu adım, aynı zamanda Türkiye'de bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren JAECOO markası için de yeni bir dönemi işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte OMODA ve JAECOO, Türkiye pazarında çift markalı birleşik bir stratejiyle faaliyetlerini sürdürecek.

KAYAR EKRANLI OMODA 7 DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'ye doğru yola çıkan modeller arasında yer alan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye'nin birinci yıl etkinliğinde sergilenmişti. "Art in Motion" tasarım felsefesiyle geliştirilen model; X formundaki ön yüzü, çerçevesiz parametrik ızgarası, LED farları, coupe tarzı tavan çizgisi ve 3D LED stoplarıyla öne çıkıyor.

Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

İç mekânda ise segmentinde fark yaratan 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran dikkat çekiyor. Ekran, basit bir el hareketiyle sürücü ve ön yolcu arasında kayarak bilgi ve eğlence kullanımını daha esnek hale getiriyor.

OMODA 7'nin teknik özellikleri şu şekilde:

Uzunluk 4660 mm, genişlik 1875 mm, yükseklik 1670 mm, aks mesafesi 2720 mm.

1.6 turbo motor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunulan model, 145 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor.

0–100 km/s hızlanması 10,4 saniye olan aracın karma yakıt tüketimi 7,3 litre, bagaj hacmi ise 614 litre.

Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

YENİLENEN OMODA 5 DE GELİYOR

OMODA 7 ile birlikte Türkiye'ye doğru yola çıkan yenilenen OMODA 5, markanın "Art in Motion" tasarım dilini sürdürüyor. Sanal dünyadan ilham alan elmas desenli matris ızgara, modele daha fütüristik bir görünüm kazandırıyor.

Modelde 7 hava yastığı ve 19 adet gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) bulunuyor. İç mekânda 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı ve 12,3 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

OMODA 5'in teknik verileri ise şöyle:

Uzunluk 4447 mm, genişlik 1824 mm, yükseklik 1588 mm, aks mesafesi 2610 mm.

145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten motor, 0–100 km/s hızlanmasını 10,1 saniyede tamamlıyor.

Karma yakıt tüketimi 7 litre olan aracın bagaj hacmi 372 litreden başlayıp koltuklar yatırıldığında 1149 litreye kadar çıkıyor.

TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM

OMODA'nın sevkiyatla birlikte başlattığı bu süreç, Çinli markaların Türkiye otomotiv pazarındaki etkisinin daha da artacağının sinyali olarak değerlendiriliyor. OMODA ve JAECOO'nun çift markalı stratejisiyle Türkiye'de nasıl bir satış ve konumlanma başarısı yakalayacağı ise önümüzdeki aylarda netleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Acar:

3 kuruşluk arabaları zenginlerimiz 13 kuruşa almaya devam edecek tabiki. Biz fakirler de el arabası ya da at arabasına devam..El arabası için dünyaca ünlü bir marka yok mu? Yetkililere sesleniyorum, kaliteli marka el arabası getirin önda da ÖTV KDV çakın %200 iyi para kazanmaya devam edersiniz.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet efe:

neden hep elektirklide SUV araçlar anlamıyorum? bunlarda normal sedan hacback araç mı yok? ya da yönelim buraya mı kayıyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıond dem:

bir araba kendine iki araba devlete alıyorsun!! yazık ülkenin geldiği bu noktaya kimsede boykot edelim demiyor. en azından 6 ay boykot olsa bakın neler oluyor ülkede ama bizim millette öyle bir feraset yok maalesef!!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi