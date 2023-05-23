Depremin yerle bir ettiği Hatay'a giden Kılıçdaroğlu iktidara seslendi: Buğday için taban fiyatı bir an önce açıklayın

Kahramanmaraş depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden olan Hatay'da vatandaşlarla bir araya geldi. CHP lideri burada seçmenlere seslendi ve sandığa gitme çağrısı yaptı.

ERDOĞAN'A MONTAJ YANITI: ADINI BİLE ANMADI

Konuşmasında, mitinglerde izlettiği montaj videoya ilişkin 'Ama montaj ama şu ama bu' itirafında bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isim vermeden yüklenen Kılıçdaroğlu, "Siyaset ahlak işidir, ahlaklı adamların siyaset yapması lazım. Siyaset rakibine iftira atmak, rakibine kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan Allah bizi sahtekarlardan korusun. Sahtekarlık yapan adamdan cumhurbaşkanı olmaz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SIĞINMACI DEPOSU YAPMAYACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde sığınmacıları en geç 2 yıl içinde ülkelerine yollayacaklarını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Geri kabul antlaşması yaptılar. Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirdiler. Türkiye'yi asla asla bir sığınmacı deposu yapamayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Suriye ile barışı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"BEŞ KURUŞ ALMADAN BU BİNALARI TESLİM EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; "Beni büyük bir dikkatle dinlemenizi isterim. Bir çadırdayız, ortam biraz sıcak, benden önce konuşan arkadaşlara, ev hanımından esnafa kadar herkese yürekten teşekkür ederim, acılarını dertlerini dile getirdikleri için. Büyük acılar yaşadınız. Depreme maruz kalan, yakınlarını kaybeden herkese yeniden başsağlığı diliyorum. Herkesi ama herkesi yürekten kucaklıyorum. İki konuda düşüncelerimi aktarmak isterim. Birincisi evleri yıkılan, işyerleri yıkılan, ahırı yıkılan herkesin ama herkesin evini, işyerini, ahırını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları teslim edeceğiz.

"ALIN TERİNİN DEĞERİ OLACAK"

Depremle ilgili ikinci konu.Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Hatay... Bu bölgelerin yeni bir üretim üssü olması için çaba harcayacağız. 1 milyona yakın bağımsız birim yapılacak. Fabrikalar bu bölgelerde kurulacak, üretim bu bölgelerde yapılacak. Malzemeler bu bölgelerde üretilecek. Yaralar sarıldıktan sonra da bu bölge aynı zamanda Akdeniz'in, Ortadoğu'nun ve Afrika'nın en büyük üretim bölgelerinden birine dönüşecek. Bütün bunlar yapıldığında bu bölgelerin tamamı ihracat merkezi olacak. Güvenli evlerde oturacaksınız. Alın terinin değeri olacak.

"SIĞINMACILARI EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ"

İkinci konu. Sığınmacılar. Bu konuda büyük şikayetler var biliyorum. 81 ilin tamamında aynı şikayetler var. İktidar sahipleri diyor ki biz sığınmacıları göndermeyeceğiz. Sığınmacıların ırkçılık yapılmadan ülkelerine gönderilmesini sağlayan projemiz hazır. En geç iki yıl içerisinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Siyasi parti liderleri olarak, Millet İttifakı olarak anlaştık. Ortak mutabakat metinde görüşlerimizi yazdık. Şunu da ifade edeyim, geri kabul antlaşması yaptılar. Türkiye'yi sığınmacı deposu haline getirdiler. Türkiye'yi asla asla bir sığınmacı deposu yapamayacağız ve Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağız. Suriye ile barışı sağlayacağız. Suriyeli kardeşlerimiz isterlerde hafta sonlarında buraya gelebilirler. Düğünlerini yapabilirler. Barışın, dostluğun güvencesi olacak. Bunu da yapacağız.

"İFTİRA KARŞISINDA ALLAH'A SIĞINIYORUM"

Öteden beri, yani düşündüğümden beri, terörün her yerde ve her ortamda bir insanlık suçu olduğunu söyledim. Kim terörün musluğuna su taşıyorsa Allah bin türlü belasını versin. Terör nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, hepimizin ortak mücadelesi etmesi lazım. Beni derinden üzen olay şu. Bu konuyu lütfen sessiz dinleyin. Siyaset ahlak işidir. Siyaset rakibine sert sözler söyleyebilir. Buna saygı duyarım. Ama siyaset rakibine iftira atmak değil, kumpas kurmak değil. Allah bizi kumpasçılardan korusun, iftiracılardan korusun. Sahte videoalr hazırladılar. Dün TV'ye çıkan kişi evet montajdı, montajlı görseller yaptıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum. Haksızlık karşısında, iftira karşısında Allah'a sığınıyorum.

"AHLAKTAN VE ERDEM YOKSUN İNSANLARIN DEVLETTE İŞİ YOKTUR"

Rahmetli babam derdi ki oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur. Her türlü iftiraya maruz kaldım, linçlere maruz kaldım ama bu ülkenin güzel insanlarını her zaman kucakladım. Hiçbir ayrım yapmadım. Hiçbir ayrım da yapmayacağım. Size söz veriyorum. 85 milyona söz veriyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım ve 85 milyonu kucaklayacağım. Söz veriyorum! Elbette ki birleşe birleşe kazanacağız. Çok güzel bir ülkemiz var. Huzur içinde, beraber yaşamak isteriz. Birinin derdi varsa o derdi paylaşmak isteri. Kimsenin ayağına basmak istememeyiz. Yeni bir siyaset anlayışına, ahlak ve erdem üzerine inşa edilmiş bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Ahlaktan ve erdemden yoksun insanların devlette işi yoktur.

İKTİDARA ÇAĞRI: 'ŞİMDİDEN AÇIKLAYIN...'

Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım. Şimdiden söylüyorum, çıkın açıklayın. Belediyelerimiz, depremin yaşandığı bölgelerde vatandaşlarımıza hizmet etti. Hiçbir ayrımcılık yapmadık. Bütün belediye başkanlarımıza yürükten teşekkür ediyorum. Sandığa gitmeyi unutmayın! Oy kullanmayı unutmayın! Vatanseverliğinizi unutmayın! Vatanseverlik oy kullanmaktır! Vatanseverlik huzuru sağlayan bütün koşullari hazırlamaktır!"