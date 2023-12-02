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Depremin etkilediği Gaziantep'teki esnaf ve işletmeler desteklerle iyileşiyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'teki esnaf ve işletmeler, devletin sağladığı desteklerle iyileşiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'teki esnaf ve işletmeler, devletin sağladığı desteklerle iyileşiyor.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı İsmet Özcan, AA muhabirine, salgından sonra bölge işletmelerinin deprem gibi büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Son 1,5 yılda 40 bin civarındaki esnaf sayısının 52 bini aştığını ifade eden Özcan, depremde esnafın etkilendiğini ve esnafı iyileştirmek için çeşitli çalışma yapıldığını anlattı.

Devletin bölge için önemli kaynaklar aktardığını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize vermiş olduğu krediler için teşekkür ediyorum. Bu krediler çok avantajlı. Bizim de depremden sonra ayakta kalabilmemizin en yegane sebebi krediler oldu. Deprem bölgesi olarak kredi ve destekler bizi hayata tutundurdu ve can suyu oldu. Depremzede esnafımızdan harç ücreti almıyoruz. Bu bölgede depremzede üyelerimizi yormamak adına haftada iki gün ekiplerimizi Nurdağı ve İslahiye'ye yönlendirerek sicil hizmeti veriyoruz. Depremzede üyelerimize maddi ve manevi olarak sürekli destek oluyoruz."

Özcan, oda ve esnafın ihtiyaçlarını karşılamak için destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İşletme sayısı arttı

Depremin ardından iş yeri açılması ve esnaf kayıtlarının arttığına işaret eden Özcan, "Büyüyen ve gelişen sektörlerin başında gıda, nakliye, servis, kuaför ve berber geliyor. Esnaf sayısı her geçen gün artıyor. 2023 yılında ilk 8 aylık süreçte 4 bin 174 iş yeri açıldı. Bunun 6 ayı deprem süreci oldu. 2 ay gibi çok kısa bir zamanda açılan iş yeri sayısı bu." dedi.

Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nin esnaflarından Hüseyin Yaz ise depremlerden etkilendiğini belirterek, "Devletimizin verdiği desteklerle bayağı kendimizi düzelttik. KOSGEB'ten faizsiz kredi ve vergi yapılandırmaları gibi uygulamalar bayağı bize avantaj oldu. Bundan dolayı devletimize çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Enes Şahin de depremlerin ardından zor günler yaşadıklarına işaret ederek, devletin büyük destekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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