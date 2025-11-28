Denizli Ticaret Odası, Shanghai Automechanika 2025 Fuarı'nda Otomotiv Sektörünü Temsil Etti

Denizli Ticaret Odası (DTO)Başkanı Uğur Erdoğan'ın Denizli iş dünyası için benimsediği dünya pazarlarını yakından izleme, teknolojiyle bütünleşmiş çalışma ve ihracatı artıracak yeni pazarları proaktif şekilde araştırma odaklı vizyonu, DTO'nun uluslararası fuar katılımlarını destekleme politikasının temel dayanağı haline geldi. DTO; otomotiv yan sanayi, servis ekipmanları ile hizmetleri sektöründen iş insanlarıyla, Shanghai Automechanika 2025'e katıldı; stratejik temaslarda bulundu.

Yeni enerji ve akıllı araç teknolojilerinde küresel gelişmelerin arenası ve göstergesi haline gelen Shanghai Automechanika 2025, otomotiv sektörünün geleceğine de ışık tuttu. DTO; otomotiv yan sanayi, servis ekipmanları ile hizmetlerinde faaliyet gösteren 30 üyesiyle, dünyanın en büyük otomotiv tedarik, teknoloji ve yeni enerji ekosistemi buluşmalarından biri olan Shanghai Automechanika 2025'te yer aldı.

383.000 m'lik devasa bir alanda 7.465 katılımcıyla gerçekleştirilen fuar, özellikle yeni enerji teknolojileri, batarya sistemleri, akıllı araç bileşenleri ve üretim ekipmanlarıyla dikkat çekti. Denizlili iş insanlarından oluşan DTO heyeti, sektörün küresel oyuncularıyla birebir temaslar kurarak önemli bağlantılar geliştirdi.

Başkan Erdoğan'ın stratejik yaklaşımı, sektörlerin önünü açıyor

Fuarlara yönelik organizasyonlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin küresel trendleri yerinde takip etmesi, teknolojik dönüşümü içselleştirmesi ve yeni pazar fırsatlarına erişim sağlaması gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın bu düşüncesiyle hazırlanan DTO'nun Shanghai Automechanika iş programı, sektördeki Denizli firmalarının rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DTO üyesi firmalar, ekonomik ve teknolojik kazanımlarla dönüyor

Başkan Erdoğan'ın sektörel gelişimi önceleyen yaklaşımının bir yansıması olan DTO'nun organizasyonu, Denizli iş dünyasının küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmesi beklenen stratejik temaslarla sonuçlandı. DTO heyetinin fuar süresince yürüttüğü temaslarla, sektörde yeni müşteri ve tedarik ağlarının oluşturulması, ileri teknoloji ve üretim ekipmanlarının yakından incelenmesi, küresel pazarların güncel dinamiklerine uyum, servis hizmetlerinde dijitalleşme ve verimlilik artışı ile yeni enerji odaklı dönüşüm fırsatlarının değerlendirilmesi gibi alanlarda firmalara önemli bir katkı sağlandı.

Denizli için stratejik değer üreten bir organizasyon oldu

DTO'nun üyelerinin fuara katılabilmeleri için verdiği destek, Denizli'deki otomotiv yan sanayi, servis ekipmanları ile hizmetlerinde faaliyet gösteren firmaların, uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyor. - DENİZLİ