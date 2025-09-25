Denizli Sanayi Odası'ndan Tarımsal ve Hayvansal Üretim İçin Bilgilendirme Toplantısı

Denizli Sanayi Odası, tarımsal ve hayvansal üretiminde uygulanan politikalar, hibe programları ve finansman destekleri bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Üretimin ve sanayileşmenin önemine dikkat çeken DSO Başkanı Selim Kasapoğlu; "Sanayici ve üreticiye daha uygun şartlarda kredinin sunulması lazım" dedi.

Denizli'de Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde tarımsal ve hayvansal üretimde uygulanan politikalar, hibe programları ve finansman destekler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve hayvancılık sektöründe üretim ve yatırım planlayan işletmeler için önemli desteklerin ele alındığı programda yapılan destekler hakkında önemli bilgiler verildi. Aynı zamanda şap aşılama hakkında bilgiler aktaran Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Denizli'de şimdiye kadar yüzde 60'ı tamamlandığını aktardı. Konuşmaların ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörü Bilal Taştepe yaptığı sunum ile hibe destekleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

"Üretim yapan yatırım yapan için daha uygun şartlarda kredinin sanayiciye ve üreticiye sunulması lazım"

Denizli'deki tarım ve hayvan yatırımlarını artması konusunda bir başlangıç olacağını ümit hedeflediklerini ifade eden Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Yüksek faiz düşük kur politikasının sanayide açtığı tahribat, sanayide oluşan karsızlık, yatırım iştahı kaybı, istihdam kaybı hala devam ediyor. Son günlerde faiz indirimleriyle düşük enflasyon beklentileri bizler için de bir umut olmaya başladı. Üretim yapan yatırım yapan için daha uygun şartlarda kredinin sanayiciye ve üreticiye sunulması lazım. Tarımsal ve hayvansal olarak da farklı destekler bulunuyor. Umarım Denizli için faydalı olmasını diliyorum. Denizli'deki tarım ve hayvan yatırımlarını artması konusunda da bir başlangıç olur diye hedefliyoruz" diye konuştu.

"Denizli, süt üretiminde kaliteli ve potansiyeli olan bir şehir"

Denizli'nin hayvansal üretimin özellikle süt üretiminde kaliteli yapıldığını ve modern yerler olduğunu belirten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "Denizli, hayvansal üretimin özellikle süt üretiminde gerçekten kaliteli yapıldığı, işletmelerinin modern olduğu ve potansiyeli olan bir şehir. İl Tarım Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu ve kamu bankaları olarak sizlere tarım ile ilgili ve vermiş olduğumuz hibelerle ilgili bilgilendirme yapacağız. Temel Destek diye bir kavram var. Temel Destek şuanda 244 TL idi şuanda 310 TL'ye çıkarıldı. Ürettiğiniz ürüne göre de kat sayılar bulunuyor. Örneğin pamukta bu üretime yaptığınız da 2,5 kat sayı ile çarpılarak bu destekleme miktarları artırılıyor. Bizim Bakanlık olarak bizim bireysel sulama desteklerimiz de mevcut. Burada ise yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Sulama olarak yapılan çeşitli türler de bakanlığımızın hibe destekleri mevcut" ifadelerini kullandı.

"Denizli'de şap aşılamalarında yüzde 60'ını tamamladık"

Şap aşılamalarından yüzde 60'ının tamamlandığını belirten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, "Şuanda aynı zamanda şap aşılama ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şap aşılarımızın yüzde 60'ını tamamladık. Haftasonu veteriner hekimlerimiz sahada çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde tarım sayımı çalışmamız devam ediyor. Elimizdeki envanteri doğru bir şekilde ortaya çıkarırsak gelecek içinde doğru planlar yapabiliriz" dedi.

Denizli Sanayi Odası M. Feridun Alpat Konferans Salon gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörü Bilal Taştepe, kamu bankalarının temsilcileri katılım sağladı. - DENİZLİ