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Denizli OSB'de EMPRO Programı UFRS ve VUK Enflasyon Muhasebesi Eğitimi Düzenlendi

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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Denizli Proje Danışmanlık ve Mert Mali Müşavirlik işbirliğinde EMPRO Programı UFRS ve VUK Enflasyon Muhasebesi konulu uygulamalı eğitim düzenledi. Eğitimde, muhasebe standartları ve enflasyon muhasebesi programının kullanımı anlatıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, "EMPRO Programı UFRS ve VUK Enflasyon Muhasebesi" konulu uygulamalı eğitim düzenlendi.

Denizli OSB Bölge Müdürlüğü, Denizli Proje Danışmanlık ve Mert Mali Müşavirlik işbirliğinde önemli bir eğitime imza atıldı. Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde "EMPRO Programı UFRS ve VUK Enflasyon Muhasebesi" konuları uygulamalı bir şekilde katılımcılara anlatıldı. SMMM Bağımsız Denetçi Hüseyin Kaya, SMMM Figen Ocakören Mert ve Anıl Taşkoyan'ın konuşmacı olarak yer aldığı eğitimi katılımcılar ilgiyle izledi. Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgiler veren SMMM Bağımsız Denetçi Hüseyin Kaya; "Denizli OSB Bölge Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde İzmir'den gelen çok değerli katılımcılarımızla birlikte bir eğitim gerçekleştireceğiz. EMPRO Programı UFRS ve VUK Enflasyon Muhasebesi konularında uygulamalı bir şekilde katılımcılarımızı bilgilendireceğiz. Eğitimimize katılan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

"Meslektaşlarımıza kolaylık sağlayacak bir süreci tasarladık"

Muhasebe robotik süreç otomasyonları üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yazılımcı Anıl Taşkoyan, "Yaptığımız projelerden bir tanesi de enflasyon muhasebesi programı. Bu programda hem Vergi Usul Kanunu hem de TFRS'ye göre meslektaşlarımıza kolaylık sağlayacak bir süreci tasarladık. Farklı yöntemleri ve süreçleri en kısa sürede yapıp uygulamanın hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz. Bugünkü eğitimde de programın nasıl kullanıldığı, TFRS'nin özellikle muhasebe standartlarındaki önemli noktaları, VUK tarafında da gerekli önem seviyesini arttırarak nasıl hızlı bir şekilde ilerleneceğini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Uygulamalı bir şekilde bilgileri katılımcılarımızla paylaşacağız"

Eğitimin konuşmacılarından SMMM Figen Ocakören Mert, "Bugün katılımcılarla enflasyon muhasebesini hem VUK açısından hem de uluslararası muhasebe standartları açısından irdeleyeceğiz. EMPRO programımızla bunu nasıl başardığımızı ve programın katkılarını anlatacağız. Uygulamalı bir şekilde bilgileri katılımcılarımızla paylaşacağız. Oldukça verimli geçen bir eğitim olacağını düşünüyoruz. Katılımcılarımıza ve ev sahipliğinden dolayı Denizli OSB Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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