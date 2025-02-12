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Denizli'de Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Başladı

Denizli'de Üzüm Bağlarında Budama Çalışmaları Başladı
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Denizli'nin Buldan ilçesindeki Sultaniye çekirdeksiz üzüm bağlarında budama işlemleri başladı. Üzüm yetiştiricisi Özkan Gümüş, sağlıklı bağlar için budamanın önemine vurgu yaparak, kesilen çubukların gübre haline geldiğini belirtti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Sultaniye çekirdeksiz üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı. Bağlarda kestikleri çubukları kırma makinalarında kırdıklarını belirten üzüm yetiştiricisi Özkan Gümüş, "Bağlarda kestiğimiz çubukları da kırma makinalarımızla kırarak bağımızın içinde bırakıyoruz. Bu çubuklar hemen çürüdüğü için gübre haline geliyor" dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Yenicekent Mahallesi'nde Sultaniye çekirdeksiz üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı. Üzüm bağlarının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için budama işlemleri büyük bir titizlikle yapılıyor. Kesilen çubuklar, kırma makinalarında kırıldıktan sonra gübre olması için bağların içine bırakılıyor. Üzüm yetiştiricisi Özkan Gümüş, bu yılki budama çalışmalarına kasım ayında başladıklarını belirterek, "Budama çalışmaları kasım ayında başlayarak, ocak, şubat ve mart aylarına kadar devam ediyor. Kışın zorlu şartlara rağmen çalışarak istediğimiz kaliteyi ve verimi elde etmeye gayret ediyoruz. Budama yapılmadığı takdirde bağlar yaşlanır ve verim düşer. Bu yüzden bağların gençleşmesi ve daha kaliteli ürün alabilmek için çubukları doğru şekilde kesiyoruz" dedi.

"İstediğimiz kaliteyi ve verimi elde etmek için bu zorlu hava şartlarında çalışıyoruz"

Kış aylarında bağlarda budama işlerine başladıklarını belirten Gümüş, "Budamayı erkekler, budandıktan sonra da kadın işçiler gelerek çubuk işleri ile uğraşıyorlar. İstediğimiz kaliteyi ve verimi elde etmek için bu zorlu hava şartlarında çalışıyoruz. Geçimimizi sağlamak için kışın soğuğunda, yazın sıcağında bu çalışmaları yapmak zorundayız. Üzüm bağlarında budama yaparken, bağın gençleşmesi, önümüzdeki sezonda daha kaliteli ve yüksek verim alabilmek için kılavuz dediğimiz çubuklardan üç göz vermek zorundayız. Bunları vermediğimiz zaman bağlar yaşlanır. 20 sene dayanacak asma on yılda biter. Düzgün ve sağlıklı çubukları bırakıp temizliğine önem veriyoruz. Bu işi bilen işçi arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bağları mutlaka budamamız şart. Bağlarda kestiğimiz çubukları da kırma makinalarımızla kırarak bağımızın içinde bırakıyoruz. Bu çubuklar hemen çürüdüğü için gübre haline geliyor" dedi.

"Harçlığımı çıkarmak ve aile ekonomisine katkı yapmak için bu soğuk havalarda çalışıyorum"

Bağ budama için Manisa Sarıgöl'den Buldan Yenicekent Mahallesi'ne çalışmaya geldiğini söyleyen Caner Müzaç, "Sabah erken saatlerde kalkıp yola çıkıyoruz. Sabah sekizden öğleden sonra üçe kadar budama işi yapıyorum. Harçlığımı çıkarmak ve aile ekonomisine katkı yapmak için bu soğuk havalarda çalışıyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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