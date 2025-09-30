Denizli'de TARFU Tarım ve Hayvancılık Fuarı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Denizli'de Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan 1-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda düzenlenecek TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da açılacak olan fuar ziyaretçilerini bekliyor.

Bizim Medya ve Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı 1-5 Ekim 2025'te kapılarını açıyor. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 1-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Organizasyonu Bizim Medya Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek fuar, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayarak üretici, tüketici, yatırımcı ve profesyonelleri buluşturmayı amaçlıyor. Fuar süresince, en yeni tarım ve hayvancılık teknolojileri, makineler, ekipmanlar ve verimliliği artırmaya yönelik çözümler ziyaretçileri tanıtılacak. Denizli ve çevre illerdeki kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleşecek fuar, bölgenin potansiyelini görünür kılarak iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlanacağını, yerel ve ulusal düzeydeki paydaşların buluşması, sektörde yeni iş fırsatlarının ve ortak projelerin önünü açılacağını belirtildi.

"Herkesi 1-5 Ekim'de Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda düzenlenecek TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı bekliyoruz"

Güçlü bir organizasyona imza atacaklarını ve herkese 1-5 Ekim Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda düzenlenecek TARFU Denizli Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı beklediklerini dile getiren Bizim Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Eylem Karasümen, "1-5 Ekim'de Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda başlayacak olan tarım fuarımızın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 100'e aşkın firmanın katıldığı fuarda yüksek bir ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Güçlü bir organizasyona imza atacağız. Biliyorsunuz ki Ege bölgesi ve Denizli tarımda en önemli alanlardan birisi. Bu fuarla birlikte çiftçilerimizi hem de tarım sektörünün öncü firmalarını bir araya getirmekten çok büyük bir mutluluk duyacağız. Bu fuarda traktörlerden, tarım aletlerine, yeni nesil teknolojilerden sürdürülebilir teknolojilere kadar geniş bir yelpaze ile ziyaretçilere buluşturacağız. Herkesi 1-5 Ekim'de EGS Fuar Alanında yapılacak Tarım Fuarına bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ