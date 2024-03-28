Denizli'de Kadın İstihdamı Türkiye'de En Yoğun

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'de en yoğun kadın istihdamının sağlandığı kentler arasında yer alan Denizli'de 126 bin 783 kadının istihdam edildiği belirtildi.

DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin kadın istihdam verilerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Memişoğlu, yaptığı açıklamada; "Sanayi kenti kimliği ile öne çıkan Denizli'de ihracat şehir ekonomisinde önemli yer tutuyor. Türkiye'de en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında ilk 10'daki yerini senelerdir koruyan Denizli'de başat sektörün Tekstil ve Hazır giyim olması nedeniyle istihdam yelpazesindeki kadın yoğunluğu göze çarpıyor. Denizli'nin 2023 yılı itibariyle toplam istihdamı 327.266 olarak gerçekleşti. Toplam nüfusun yaklaşık 1 milyon olduğu bir kentte bu istihdam performansının üst seviyelerde olduğu ortada. Peki asıl sevindiren nokta ne diye soracak olursanız, 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında yüzde 38,8'lik bir oran ile Türkiye'de en yoğun kadın istihdamının olduğu şehrin Denizli olması. 126.783 kadına istihdam sağlayan tüm işverenlerimize müteşekkiriz. Öngörümüz ve hedefimiz ise bu trendin devam edeceği yönünde. İhracatçı kimliği ile bir dünya kenti olan Denizli'de hem istihdam düzeyinin hem de kadınların kent ekonomisindeki yerinin olumlu yönde gelişim göstereceğine inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ