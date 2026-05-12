Denizcilik sektörünün ihracat liderleri ödüllendirildi

Denizcilik sektörünün başarılı ihracatçıları ödüllerini aldı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinden (GYHİB) yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından düzenlenen "Award on Water" Gemi Yat ve Hizmetleri Sektörü 2025 yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, GYHİB Başkanı Mustafa Talha Pepe ve Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri (YATGİAŞ) Başkanı Şükrü Fazıl Uzun ile TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu katıldı.

Balıkçı Gemisi, 24 Metre Üstü Yat, 24 Metre Altı Yat, Römorkör, Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları, Feribotlar ve Yolcu Gemileri ile Yan Sanayi olmak üzere 7 alt sektörün ilk 3'e giren firmaları ile birlik genelinde ilk 10'a giren firmaların adlarının açıklandığı törende, 31 ödül sahiplerini buldu.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Durmuş Ünüvar, Türk denizcilik sektörünün 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 17,38 artışla tarihi bir rekora imza attığını vurguladı.

Gemi ve yat sektörünün, Türkiye'de tüm sektörler arasında ihracatını en yüksek oranda artıran ikinci, sanayi sektörleri arasında ise birinci sektör olduğunu belirten Ünüvar, bu başarının yalnızca rakamsal değil sürdürülebilir üretim, yerli tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetinin sonucu olduğunu ifade etti.

Ünüvar, Türk tersanelerinin artık sadece üretim noktası değil aynı zamanda tasarım ve inovasyon merkezleri haline geldiğine dikkati çekerek, küresel zorluklara rağmen mühendislik gücüyle elde edilen bu başarının, Türkiye'nin denizcilikteki konumunu daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Mustafa Gültepe de sektörün küresel ticaretten aldığı yüzde 1,5'lik payla Türkiye'nin genel ihracat ortalamasının üzerine çıktığını vurgulayarak, Türkiye'nin gemi-yat ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini ifade etti.

Sektörün, balıkçı gemisi ihracatında dünya lideri, römorkörde ise ilk 4 ülkeden biri olduğunu kaydeden Gültepe, artan üretim kapasitesi ve yeni yatırımlarla birlikte sektörün kısa vadede 3,5 milyar dolarlık ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Geçen yıl 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Mustafa Talha Pepe ise sektörün 2025'te 2 milyar 243 milyon dolarlık ihracatla rekor kırdığına işaret ederek, bu başarının arkasında, sektörün sahip olduğu yüksek mühendislik kabiliyeti, nitelikli iş gücü ve esnek üretim yapısının yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin özellikle balıkçı gemileri, römorkörler ve mega yat üretiminde dünya çapında önemli bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Pepe, projeye özel üretim gerektiren tekne tiplerinde Türk firmalarının küresel regülasyonlara hızlı uyum sağladığını ve müşteri memnuniyetinde yüksek standart yakaladığını kaydetti.

Pepe, mevcut başarıların sürdürülebilirliği ve yeni rekorların kırılabilmesi için sektörün desteklenmesi ve bazı yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Rakip ülkelerde gemi ve yat inşasına yönelik sağlanan destek mekanizmalarının benzerlerinin ülkemizde de güçlendirilmesi, sektörümüzün geleceği açısından kritik bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl birlik toplam ihracatında ilk sırayı Sefine Denizcilik Tersanecilik alırken Sanmar Denizcilik ikinci, Med Marine ise üçüncü oldu. Cemre Tersanesi, Cemre Marin, Bilgin Yatçılık, Sirena Marine Denizcilik, Tersan Tersanecilik, Numarine ile HAT-SAN Gemi İnşaa Bakım Onarım ise en fazla ihracat yapan firmalar arasında yerini aldı.

Alt sektörlere bakıldığında 2025'te Balıkçı Gemisi ihracatı kategorisinin lideri Sefine Denizcilik Tersanecilik olurken Römorkör ihracatı kategorisinde Sanmar Denizcilik, 24 Metre Üstü Yat ihracatı kategorisinde Bilgin Yatçılık, 24 Metre Altı Yat ihracatı kategorisinde Sirena Marine Denizcilik, Feribotlar ve Yolcu Gemileri ihracatı kategorisinde Cemre Tersanesi, Yük Gemileri ve Diğer Deniz Araçları ihracatı kategorisinde Cemre Marin, Yan Sanayi İhracatı kategorisinde ise DATA Hidrolik Makine zirvenin sahibi oldu.