Demirci Halıları Artık Fabrikada Dokunacak: İhracat Hedefi 10 Milyon Dolar

Yüzlerce yıldır Demircili kadınların evlerindeki halı tezgahlarında dokudukları Demirci halıları önümüzdeki süreçte Demirci'de kurulacak organize sanayi bölgesinde fabrikalarda dokunacak, Egeli ihracatçılar, Demirci halılarını dünyanın dört bir tarafına ihraç edecek.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ilçede faaliyet gösteren 20 halı firmasının katılımıyla "Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi" başlattı.

"Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi"nde ilk olarak 20 firmanın katılımıyla ihtiyaç analizi çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, URGE Projesiyle Demirci'de halı sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmayı, küresel ticaretten aldığı payın ve bilinirliğinin artırılması hedeflediklerini kaydetti.

Manisa'nın Demirci ilçesinin yün halı üretimi ve ihracatında önemli bir merkez olduğunu aktaran Eskinazi, "Demirci'de özellikle el dokuma halıları, yüksek kaliteli yün ipliklerle dokunmakta ve büyük oranda yurt dışına ihraç edilmekte. İlçeden 30'dan fazla ülkeye halı ihracatı yapılıyor. 2023 yılı verilerine göre Demirci'den 3 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. Bu projeyle amacımız Demirci'nin halı ihracatını 10 milyon doların üzerine taşımak" şeklinde konuştu.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası'nda URGE Projesine katılan firmalarla bir araya geldikleri bilgisini veren Eskinazi sözlerine şöyle devam etti: "Proje katılımcısı firmaların ihtiyaç duyduğu sektörel eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, hedef ülkelere yönelik ikili iş görüşmeleri, heyet çalışmaları, fuar ziyareti gibi müşteri bulma faaliyetlerine ETHİB olarak 85 yıllır deneyimimizle destek olacağız. Türkiye halı ihracatında yıllık 2,4 milyar dolar hacme ulaşmış durumda. Bu tür projelerle halı ihracatında kısa sürede 3 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz."

DTSO Başkanı Kabak: "Demirci OSB halı sektörüne ivme kazandıracak"

Demirci'de halı üreticisi ve ihracatçısı firmalara Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin "Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi"yle destek olmasından dolayı teşekkür eden Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak, Demirci'de kurulma çalışmaları süren Demirci Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Demirci'de halı sektörünün kümelenmesinin güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

840 dönümlük karma Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yerleşim planı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve ön tahsise açık halde olduğunu paylaşan Kabak, "Demirci, Organize Sanayi Bölgeleri yatırım teşviklerinde 4. Bölge konumunda. Birçok avantajı olan OSB, uzun yıllardır tekstil ve özellikle hazır giyim sektöründe çalışmış ve el becerisi olan kadın ve erkek personel varlığından dolayı, üretim yapacak yatırımcı firmalar için cazip konumda. Ayrıca, orman ürünleri işleyen firmalar, ilçede yetişen zeytin, ceviz, badem, kiraz, elma, hünnap, antep fıstığı, kestane vb. tarım ürünlerinin zenginliğinden dolayı ürün işleme, paketleme tesisleri, ilçede sayıca yüksek oranda büyük ve küçük baş hayvan varlığından dolayı, süt ve süt ürünleri üretimi, et kesim, işleme ve paketleme tesisleri için de avantajlı konumda. Yatırımcıları Demirci OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR