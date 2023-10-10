Delice Zeytin Ağaçları Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılıyor

Türkiye'de Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde doğal olarak yetişen ancak verimsiz olan binlerce delice zeytin ağacı aşılanarak verimli hale getiriliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyünde gerçekleştirilen proje kapsamında aşılanan ağaçlar çiftçilere sahiplendirildi. Bu proje ile bölge çiftçilerine gelir sağlanması ve ülke ekonomisine katma değer oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye'deki delice zeytinleri ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor

Proje çerçevesinde delice zeytin ağaçları aşılanarak zeytin üretimi arttırılacak

AYDIN - Türkiye'de Akdeniz ikliminin hakim olduğu ve zeytin üretimine müsait olan bölgelerde doğada kendiliğinden yetişen ancak aşılaması yapılmadığı için verimli olmayan binlerce delice zeytin ağacı aşılanıp verimli hale dönüştürülerek bölge çiftçisine gelir, ülke ekonomisine de katma değer sağlamaya başladı. Bu çerçevede başlatılan projenin 2. yılında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyü'nde aşılanan deliceler bakımı ve hasadı için köy kooperatifine teslim edildi.

Yudum Egemden ve Tohum Derneği iş birliğinde başlatılan ' Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'nin ikinci yılında Kuşadası Kirazlı Köyü'nde bayram havasında düzenlenen törenle çiftçilerle buluşuldu. Buluşmada, aşılanan binlerce delice zeytin ağacı, çiftçilere sahiplendirildi. İzmir, Muğla ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerinin desteğinin yanı sıra İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün teknik konularda katkısıyla yürütülen proje ile hem bölgedeki delicelerin verimli zeytin ağacına dönüşmesi hem de bölge çiftçisinin kalkınması hedefleniyor.

Yudum Egemden ve Tohum Derneği'nin, delice olarak bilinen yabani zeytin ağaçlarını, ekonomiye ve çiftçilerin kullanımına kazandırmak için geçen yıl Manisa'da başlattığı Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'ne, bu yıl Aydın'da devam edildi. Proje çerçevesinde Aydın Kuşadası Kirazlı Köyü'nde aşılanan ağaçlar, Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ve Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh'in ev sahipliğinde Kirazlı Köyü'nde çiftçilere sahiplendirildi.

Yudum Egemden ve Tohum Derneği, projeyi önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin zeytin yetiştirilen farklı bölgelerinde de sürdüreceğini açıkladı. Doğada kendiliğinden yetişen ve delice adı verilen ağaçlar aşılanarak zeytin ağacına dönüşüyor. Türkiye'deki halihazırda mevcut delice türü ağaçların aşılanarak ekonomiye kazandırılması ile çiftçiye ve Türkiye ekonomisine en az 60 milyon dolar katkı sağlaması öngörülüyor.

Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, her zaman doğayı, tarımı ve çiftçileri destekleyen projeler yaptıklarını hatırlatarak, "Savola Gıda Türkiye'nin desteği ile 'Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi'ni başlattık. Binlerce zeytin ağacını ekonomiye kazandıracağımız projede geçen sene Manisa'da bu sene Aydın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyü'ndeki delice ağaçlarını aşıladık. İzmir, Muğla ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlükleri ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü aracılığıyla bu projenin sürdürülebilirliğini sağlamaktan dolayı mutluyuz. Proje çerçevesinde çiftçilerimize eğitimler de veriyoruz. Hedefimiz zeytin yetiştirilen her ilde böyle bir çalışma yaparak hem çiftçimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

Pandemi döneminde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını ve Türkiye'nin aslında zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünya lideri olabileceğini kaydeden Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, amaçlarının Türkiye'de yerli üretimin artırılmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Savola Gıda Türkiye olarak zeytinyağı üretiminde yarım asırlık bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını belirten ve Yudum Markası olarak sektöre her konuda öncülük ettiklerini kaydeden Balazadeh, "Bu vizyonla yerli üretimimizin artırılmasına ve çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik başlattığımız projeleri hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye zeytin ağaçlarının ana vatanı. Ülkemizde çok miktarda verimi olmayan delice zeytinleri var. Bunları aşılayıp verimli hale getirirsek yıllık 60 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında bir ek gelir elde edebiliriz. Türk zeytinyağı kalitesini dünyaya tanıtacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Kirazlı köyü'nde gerçekleştirilen aşılanmış zeytin ağaçlarının köylüye devri programına, Tarım Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Vekili Dr. Ersin Dilber Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tohumder Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Emin Karaman, Kirazlı Köyü Muhtarı Mehmet Mersin, Tarım İl ve İlçe Müdürleri, Orman İşletme Müdürleri, köylüler ve davetliler katıldı. Şenlik havasında geçen programda çiftçiler zeytin ağaçlarına kavuşurken davetliler ve köylüler gönüllerince eğlendi.