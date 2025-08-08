DEİK'in 40. Yılına Özel Stratejiler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yeni dönemde sıradanın dışında bakış açılarıyla ülkeye daha fazla faydalı olmayı hedeflediklerini belirterek, "İkinci 40 yılımızda, daha etkin ve nitelikli yol haritalarımız var. Öncelikle 20 iş konseyimizde ölçülebilir ve etki analizleriyle sonuçları ortaya koyulan lobi çalışmalarımızla damga vuracağız." dedi.

DEİK'in 38. Olağan Mali Genel Kurulu, 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile DEİK Başkanı Nail Olpak ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Törende konuşan Olpak, DEİK'in 40. yılını kutladıklarını belirterek, tarih boyunca 40 sayısının olgunlukla ilişkilendirildiğini, inançlardan destanlara kadar geniş bir yelpazede yer aldığını ifade etti.

Şirketler ve kurumlar için 40. yılın, istikrar ve başarının göstergesi olduğuna işaret eden Olpak, "İş dünyamızın kuzey yıldızı DEİK'in 40. yılında, ticari diplomasi birikiminin olgunlaştığını, ülkemizde ve dünyada itibarının arttığını görmek, mutluluğumuzu artırıyor. Geçmişimizden aldığımız güçle, daha bilge adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Olpak, DEİK'in 40 yıl önce, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde kurulduğunu anımsatarak, "DEİK'in ticari diplomasi faaliyetleri, bugün küresel arenada çok büyük bir etki alanı oluşturdu. Görev tanımımız gereği, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği vizyonla yapılanan ve geçirdiği dönüşümle bugünkü haline ulaşan DEİK'te, kurumsallaşma, etkinlik, liyakat, sürdürülebilirlik, güçlü finansal yapı, açık iletişim ve sonuç odaklı olmanın temel kavramları olduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Bugün, Bosna'dan Şili'ye, Tanzanya'dan Japonya'ya, Endonezya'dan Hollanda'ya kadar, 153 konseye sahip büyük bir aile olduk. Cumhurbaşkanımızın desteği, Ticaret Bakanımızın koordinasyonunda, kamu kaynağı kullanmadan ve gönüllü üyelik esasıyla, bir yıldızlar topluluğu olan yönetimimiz, iş konseylerimiz, kurumsal üyelerimiz, karşı kanatlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz."

"İkinci 40 yılımızda, daha etkin ve nitelikli yol haritalarımız var"

DEİK Başkanı Olpak, her yıl dünyanın her noktasında, 2 binin üzerinde faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, bu hafta, Gabon Cumhurbaşkanı, Kongo Başbakanı ve Suriye Ekonomi Bakanı'nı ağırladıklarını, yarın sabah da Senegal Başbakanı ve heyetiyle beraber olacaklarını söyledi.

Yeni dönemde sıradanın dışında bakış açılarıyla ülkeye daha fazla faydalı olmayı hedeflediklerini anlatan Olpak, "İkinci 40 yılımızda, daha etkin ve nitelikli yol haritalarımız var. Öncelikle 20 iş konseyimizde ölçülebilir ve etki analizleriyle sonuçları ortaya koyulan lobi çalışmalarımızla damga vuracağız. Güncel bilginin anlık akışının sağlandığı altyapımızla, sorunlara çözüm önerileriyle birlikte odaklanan, fırsatlara ise zamanında imkan oluşturan anlayışımızla, hep birlikte yeni ufuklara yelken açacağız." ifadelerini kullandı.

Olpak, İsrail'in Gazze saldırıları ve İsrail-İran savaşıyla, jeopolitik risklerin yeni boyutlara ulaştığına değinerek, ülkelerin kritik ihtiyaçlarını daha fazla kendileri üretme eğilimine girdiğini, adeta daha kapalı bir ekonomi dönemi başladığını belirtti.

Ticaret savaşları ve bloklaşmanın herkesi zorlayacağına dikkati çeken Olpak, bu noktada, yeni stratejilerin çok daha önem taşıdığını söyledi.

"Küresel servetin belirli ellerde yoğunlaşması sosyal ve siyasal açıdan bir tehdit"

Nail Olpak, dünyada ihracatın ivmesinin azaldığı bir sürecin yaşandığını belirterek, "Gıda, enerji ve savunma alanlarına, hizmet ticareti, elektronik ticaret, ülkemize uğramayan transit ticaret, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik alanlarına daha fazla odaklanmamız gerekecek. Son 23 yılda ülkemizin yaptığı yatırımlar ve atılımlar, bize güçlü bir altyapı sağladı. Bunu daha ileriye taşımak için çalışmaksa hepimizin görevi." diye konuştu.

Küresel servet dağılımındaki eşitsizliğin gün geçtikçe arttığını söyleyen Olpak, dolar milyarderlerinin son yılda 3 kat artarken, yakında dolar trilyonerlerinin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Olpak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesi, nasıl ki küresel gücün belli ülkelerde yoğunlaşması riskini anlatıyorsa, sadece ekonomik açıdan değil, küresel servetin belirli ellerde yoğunlaşması da sosyal ve siyasal açıdan bir tehdit. Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte, küresel ticaretten yeni finansal mimarilere, dijital iş modellerinden siyasi ve ekonomik bloklaşmalara kadar, köklü dönüşümler yaşanacak ve yeni bir dünya düzeni kurulacak."

Yeşil vatana sahip çıkmanın herkesin görevi olduğuna değinen Olpak, bu çerçevede, DEİK ailesi tarafından günün hediyesi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına, 40. yılda 40 bin fideyi toprakla buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından DEİK'in, küresel ticari diplomasi yolculuğuna katkı sunan üyelerine vefasını simgeleyen 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde, DEİK ailesine ve Türk özel sektörüne değer katan duayen iş insanları eski DEİK/Türkiye-Cezayir, DEİK/Türkiye-Etiyopya ve DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyleri Başkanı Emre Aykar, merhum DEİK Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çağlar, merhum DEİK Şeref Üyesi Nejat Eczacıbaşı ve eski DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Halim Mete ödüle layık görüldü.

Merhum İbrahim Çağlar adına ödülü oğlu Mehmet Çağlar alırken, merhum ?Nejat Eczacıbaşı'nın ödülü ise oğlu Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na verildi.