Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, şirketin 2025 hedeflerini anlattı Açıklaması

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Ezine Gıda İhtisas Organiza Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) kuracakları 3 fabrikada 250 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirterek, "16 Nisan 2025'te temelini atmayı hedefliyoruz. Toplam 170 milyon dolar uzun vadeli kredi kullanıp geriye kalan tarafı da yarattığımız kaynaklarımızdan sağlayarak, Ezine'ye yatırım yapacağız." dedi.

Niyazi Önen, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şirketin 2024 yılı finansal performansı ile 2025 yılına yönelik yatırım planlarını anlatarak, kentteki sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda şirketin yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasıyla ürün yelpazesine ilişkin sunum yapan Önen, Dardanel Önen Gıda'yı en geç 2 yıl içinde halka açacaklarını belirterek, ilk 1000 şirket içinde 2 şirketlerinin yer aldığını söyledi.

Ocak ayında İtalya'da "Dardanel İtalya" şirketini kurduklarını belirten Önen, yurt dışında ürünlerini İtalya, Yunanistan ve ABD'deki şirketler kanalıyla sattıklarını aktardı.

Dardanel'in, 1994 yılında halka açık bir şirket olduğunu anımsatan Önen, Dardanel'in, "Türkiye'nin Lovemark'ları 2024 Araştırması" kapsamında konserve ton balığı kategorisinde "Türkiye'nin en sevilen markası" seçildiğini vurguladı.

Dardanel'in Türkiye'deki 125 markanın yer aldığı markalar liginde 94'üncü marka olarak yer aldığını aktaran Önen, bundan dolayı Çanakkale'den doğmuş bir marka olarak gurur duyduklarını dile getirdi.

Önen 16 Nisan'da 41'inci üretim yılını tamamlayacaklarını belirterek, "Geçmiş süre içinde pek çok kategoriye girdik. Gıdada 9 ayrı kategorimiz var. Her kategoride strateji olarak farklı markalar yaratıyoruz. Bizim stratejimiz tüketiciye ulaşırken, aynı ürün grubundan çeşitli spektlere göre farklı markalarla da gitmek. Uzun zaman içinde bu markalarla daha fazla büyüklükler sağlanacağını görüyoruz." dedi.

"39 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Felsefelerinde yenilikçilik olduğunu anlatan Önen, şöyle konuştu:

"Dünyada çok büyük bir rekabet var. İşler artık iyice zorlaştı. Onun için çok çalışmamız, yaratıcı olmamız lazım sürdürülebilir başarıyı devam ettirebilmemiz için. 39 ülkeye ihracat yapıyoruz. 300 milyon doların üzerinde ciromuz var. Bunun 50 milyon doları da yurt dışına yaptığımız ihracat. ABD, İtalya ve Yunanistan'da olmamız, bizi o pazarlarda markalı olarak büyütüyor. Uzun yıllar oradaki büyümeyi sağlamayı amaçlıyoruz."

İstanbul ve Çanakkale'de 7 gün 24 saat 3 vardiya üretim yaptıklarına değinen Önen, üretim kapasitelerini doldurduklarını, yeni makineler koyarak gelecek yıl içinde yüzde 25-30 tonajda üretim artışı yapabileceklerini anlattı.

Çanakkale'deki OSB'de bir yer aldıklarını ancak yatırımda geciktikleri için iade etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Önen, sözlerine şöyle devam etti:

"Ezine Gıda İhtisas OSB'de 120 bin metrekarelik arazi satın aldık. Buraya 3 ayrı fabrika yapacağız. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ ve Önen Gıda şirketimizle bu fabrikalarımızı yapmış olacağız. Mevcut işlerimizi daha büyük hale getiriyoruz. Bu fabrikalar daha modern fabrikalar olacak. Bu fabrikaların fizibiletelerini, dünyadaki ilk 5 büyük danışmanlık şirketi içinde yer alan şirketin Türkiye bölümü ile yaptık. Finansman arayışlarını ve kontratlarını da bu firmayla yapıyoruz.

3 fabrikada 250 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Bu, 16 Nisan 2025'te temelini atmayı hedefliyoruz. Hafriyat işlerimizi bitirdik. Şu ana kadar 7-8 milyon dolarlık harcama yaptık. Toplam 170 milyon dolar uzun vadeli kredi kullanıp, geriye kalan tarafı da yarattığımız kaynaklarımızdan sağlayarak Ezine'ye yatırım yapacağız."

Önen, bu yatırımların üretimden yaklaşık 1 milyar dolarlık bir satış cirosu sağlamasını beklediklerini belirterek, Dardanel'in 2025 yılı için dolar bazında yüzde 40 büyüme hedeflediğini ve cirolarını 400 milyon doların üzerine çıkarmayı planladığını söyledi.

"3 bin ilave istihdam sağlamış olacağız"

Şu an 4 binin üzerinde çalışanları olduğunu aktaran Önen, "Ezine'deki fabrikalarda tam kapasiteye geçtiğimizde 3 bin ilave istihdam sağlamış olacağız. Temelden sonra 2 yıl içinde fabrikaların faaliyete geçeceğini umut ediyoruz." dedi.

Çanakkale OSB'de "suşi" yatırımı yapacaklarını belirten Önen, bu fabrikanın da nisan sonunda açılacağını ve 300 kişinin istihdam edileceğini, toplamda 11 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanacağını söyledi.

Kepez'deki mevcut fabrikanın durumuna da değinen Önen, fabrika kent içinde kaldığı için yaşanan sıkıntıları bildiklerini, bu nedenle bu fabrikayı, yeni fabrikalara bölümler halinde taşıyacaklarını aktardı.

Spora olan desteklerinin altyapı olarak devam edeceğini, yetiştirdikleri sporcuları, karşılık beklemeden kentin kulüplerine altyapı hizmeti kapsamında vereceklerini anlatan Önen, Çanakkale Belediyesinin basketbol ve voleybol takımı ile Çanakkale Dardanelspor Kadın Futbol Takımı'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Toplantıya, Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi ve Önen Gıda Genel Müdürü Ayşe Önen Özoğuz ile Dardanel Fabrikaları Endüstriyel Direktörü Hayrettin Ekici de katıldı.