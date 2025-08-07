Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama yarın sona eriyor

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama süreci yarın sona eriyor.

DAMLA KENT PROJESİ DETAYLARI NELER?

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama sürecinde sona yaklaşıldı.

YARIN SON GÜN

4 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci yarın sona eriyor. Yatırımcılar, 7,59 lira sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

HİSSE SENEDİ ALIR GİBİ GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ALINABİLİYOR

Öte yandan, Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası da açıklandı. Buna göre, yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi gayrimenkul sertifikası alabiliyor.

Gayrimenkul sertifikası almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabının bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil ve internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabiliyor.

7,59 LİRADAN İŞLEM GÖRECEK

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getiriliyor. Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 lira olarak belirlenirken, gayrimenkul sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli oluyor. Üst limit ise bulunmuyor.

"DMLKT" KODUYLA GAYRİMENUL SERTİFİKASI TALEP EDİLİYOR

Mobil veya internet şubeleri üzerinden "İşlemler> Yatırım ve Hisse Senedi> Halka Arz İşlemleri> Talep Girişi" adımları izlendikten sonra "Talep Edilen Menkul Kıymet" bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçip, almak istenilen sertifika adedini girerek işlemin onaylanması gerekiyor. Sertifikalar, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

DAMLA KENT PROJESİ NEREDE?

Damla Kent projesi, Başakşehir'de, 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor. 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI'NDA 3 AVANTAJLI SEÇENEK

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

KONUT EDİNME HAKKI

Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

NAKİT KAZANMA HAKKI

Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamındaki daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

ALIM-SATIM (HİSSE GİBİ İŞLEM)

Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.