Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Ev hayali kuranların dört gözle beklediği kura çekimi başladı

CumhurbaşkanıErdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinin İstanbul'da yapılacak konutları için ilk kura çekimi Tuzla'da yapıldı. Kura çekilişi, Tuzla Marina'ya kurulan çadırda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, engelli kategorisinde ilk kurayı çekti. Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konut için başvuran 475 bin 330 vatandaş için kura çekimi 29 Mart tarihine kadar Tuzla'da devam edecek.

"BU YALNIZCA BİR KURA ÇEKİMİ DEĞİL"

Kura çekim töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün icra ettiğimiz kura çekimi yalnızca bir kura çekimi değil. Memleketini, vatanını sevmenin, can için canlar için hizmet etmenin, şehircilik vizyonunun, duyarlılığın göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren sağlam evler, sağlam şehir için TOKİ'yi dünyanın en çok ev üreten kurumu yaptı. Bazıları bunu anlamasa da bu ülkeye sağlıklı, deprem güvenli konut üretmekten bir an olsun vazgeçmedi. e-muhtıra, darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, Kovid salgını. 20 yılda çok şey oldu. Bütün bu olanlara rağmen Cumhurbaşkanımız: TOKİ'yi bir an olsun dinlendirmedi, biran olsun deprem güvenli evler üretmeyi durdurmadı. TOKİ'ye karşı bütün kara propagandalara, kentsel dönüşüme karşı bütün kışkırtmalara, önüne çıkarılan bütün engellemelere rağmen 20 yılda TOKİ eliyle 1 Milyon 780 bin konut ürettirdi. Bu konutları vatandaşlarımıza teslim etti" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİ İNSAFA, VİCDANA DAVET EDİYORUM"

Açıklamasının devamında kentsel dönüşüm projelerine çelmeler takıldığını belirten Başkan Yazıcı, "Yalnız bir derdimiz var. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Sözüm ona siyaset yapan bazı muhalifler, belediye meclis üyeleri, Mimar Mühendis Odaları, Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her Kentsel Dönüşüm Projemize çelme takıyor, bizi yavaşlatıyorlar. Kendilerini insafa, vicdana davet ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilsinler. Kimseyi, telafisi olmayan hayat faturasıyla yüzleştirmesinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istirham ediyorum. Bir yapsat firmasına dönüştürdüğünüz KİPTAŞ'ı lütfen asli fonksiyonuna döndürün. Sayın Başkan, çalıştay üstüne çalıştay, toplantı üstüne toplantı yaptı. Toplantı aralarında, İstanbul'umuza 4 yıl kaybettirdi. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gerçek anlamda Kentsel dönüşüm işine odaklanmasını istirham ediyorum. Çağrılarımıza kulak tıkadıklarını, maalesef biliyorum. Yine de sesimi duyurabilme ihtimaliyle bu çağrımı tekrarlıyorum, sürekli tekrarlamaya devam edeceğim" dedi.

İşte büyük bir heyecana sahne olan kura çekiminden kareler;