Türkiye: Bölgesel girişimcilik merkezi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin teknoloji girişimleri alanında küresel sermaye ve yetenekleri çekmeye yönelik kararlı politikalar yürüttüğünü belirterek, "Her zaman vurguladığımız gibi, Türkiye artık bölgesel bir girişimcilik merkezidir." dedi.

Dağlıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen küresel teknoloji ve yapay zeka fuarı "GITEX AI Europe 2026" kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fuarın önemine değinen Dağlıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli organizasyonun 1980'lerden bu yana düzenlendiğini ve dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda etkinliğe Türkiye adına ulusal katılım organizasyonları düzenlediklerini hatırlatan Dağlıoğlu, "Geliştirdiğimiz yakın işbirliğinin bir sonucu olarak, önümüzdeki eylül ayında GITEX Yapay Zeka Fuarı'na Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Berlin'deki bu etkinlik ise Türkiye'deki organizasyonun öncü toplantısı niteliğinde. Türkiye burada 'Ülke Ortağı' statüsünde güçlü bir heyetle temsil ediliyor." diye konuştu.

"Milli Yapay Zeka Eylem Planı hedeflerini anlatacağız"

Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eylül ayında gerçekleştirilecek büyük buluşmaya hazırlandıklarını belirterek, zamanlama açısından önemli bir süreçte olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce "Milli Yapay Zeka Eylem Planı"nı açıkladığını anımsatan Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu alanda sunduğu güçlü altyapıyı ve gelecek hedeflerini ana sahnede uluslararası katılımcılara anlatacak, onları ülkemizdeki teknoloji etkinliklerine davet edeceğiz. Aynı zamanda GITEX markasının Türkiye ayağının da lansmanını gerçekleştireceğiz. Buradaki temel amacımız, Türkiye'deki yapay zeka ve teknoloji girişimcilerini uluslararası platformlarda potansiyel yatırımcı ve müşterilerle bir araya getirmek, ikincisi ise ülkemize daha fazla küresel yatırımcı çekmek."

Türkiye'deki fon yöneticilerinin artık bölgesel yatırımcılar haline geldiğini aktaran Dağlıoğlu, Doğu Avrupa, Pakistan, Bangladeş, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi geniş bir coğrafyadan çok sayıda teknoloji girişimcisinin büyümek ve yatırım yapmak için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez" yatırım teşvik paketine de değinen Dağlıoğlu, "Türkiye'yi küresel yatırımlar için bir güç merkezi olarak tanıttığımız bu program kapsamında, en önemli başlıklarımızdan biri teknoloji girişimleri. Türkiye, önümüzdeki dönemde yatırımcıları, sermayeyi ve küresel yetenekleri ülkeye çekmek amacıyla bir dizi kararlı politika yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GITEX, ekosistemimiz için kritik bir eşik olacak"

TEKNOFEST ile GITEX arasındaki farklara ve Türkiye'de düzenlenecek fuarın sağlayacağı katkılara değinen Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Milyonlarca katılımcıyı ağırlayan TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan, çok üst düzey bir konumda yer alıyor. Onun bulunduğu segment tamamen apayrı. GITEX ise yapay zeka odaklı ve daha çok ticari teknoloji girişimlerinin katıldığı bir iş platformu. Eylül ayında Türkiye'deki etkinlikte, yapay zeka alanında faaliyet gösteren küresel şirketlerin, kurumsal yapıların, teknoloji girişimcilerinin ve uluslararası yatırımcıların bir araya geldiği çok güçlü bir buluşmaya şahitlik edeceğiz. Bu anlamda ekosistemimiz açısından önemli bir dönüm noktası olacak."

Avrupa'daki Türk girişimcilere Türkiye daveti

Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde Türkiye kökenli çok sayıda başarılı girişimci bulunduğunu belirten Dağlıoğlu, bu girişimcilere büyüme pazarı olarak Türkiye'yi önerdiklerini söyledi.

Avrupa'daki bürokratik süreçlerin katılığına karşın Türkiye'nin teknoloji şirketleri için daha esnek ve cazip bir çalışma ortamı sunduğunu ifade eden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teknoloji girişimcilerine sunduğu en önemli avantajlardan biri endüstriyel çeşitliliği, hızı ve esnekliği. Özellikle donanım ve somut ekipmana dayalı teknolojilerde bu durum hayati önem taşıyor. Avrupa'daki girişimciler, teknoloji ürünlerini üretmek ve ticarileştirmek istediklerinde ciddi zorluklarla karşılaştıklarını belirtiyor. Bizler de milliyetinden bağımsız olarak tüm teknoloji girişimcilerine, Türkiye'deki endüstriyel çeşitliliği vurgulayarak ürünlerini ülkemizde üretebileceklerini ve Türkiye'den dünyaya açılarak büyüyebileceklerini anlatıyoruz."

Genç girişimcilere "sermaye" müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak temel önceliklerinin girişimcilerin sermayeye erişimini kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yatırım yapmak amacıyla fonlarda toplanan kaynağın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu kaynakların önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde yatırıma dönüşmesini bekliyoruz. Gençlerimizin ve girişimcilerimizin sermayeye ve fonlara erişmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, kendini geliştirmek isteyen gençlere tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Peşinde oldukları hayalleri, hayata geçirmek istedikleri teknolojik çözümleri en yüksek gayret ve kararlılıkla takip etmelerini öneriyorum. Onlar sıkı çalışmaya devam ettiklerinde başarının geleceğinden hiç şüphem yok. Türkiye, büyüyen ekonomisi, gelişmiş üretim kabiliyeti ve sofistike pazarıyla teknoloji girişimleri için büyük fırsatlar sunuyor. Biz, teknoloji girişimcilerimizin her zaman yanındayız."

Messe Berlin'de 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve 80 ülkeden 800'ü aşkın katılımcıyı ağırlayan GITEX AI Europe 2026'da Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin koordinasyonunda kurulan pavilyonla temsil ediliyor.

Yapay zeka destekli e-ticaretten siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede yerli çözümler geliştiren Appcent, B2Metric, Buluttan, Creentech, Evrim X, FeyoTech, GuardPot, GÜRİŞ, Hipicon, İTÜ ARI Teknokent ve Yedir App fuar kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya geliyor.