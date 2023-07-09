Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, Katar'a gitmişti! Görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün Katar'a gitti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ve heyetler arasında yapılan görüşmelerde, ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığı, savunma sanayi ve enerji alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda adımlar atıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'a çıkarma yaptı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yapılan görüşmelerde ekonomik işbirliğinin ele alındığı ve savunma sanayi ile enerji alanındaki iş birliğini geliştirme anlamında hamlelerde bulunulduğu öğrenildi.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI ELE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Katar'a çalışma ziyaretinde bulundu. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar'a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük. İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık.

SAVUNMA SANAYİ VE ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9.'sunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.

"ADIMLAR GELECEKTE DAHA OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAK"

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır.

"YETKİLİLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."