Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Finansal İstikrarını Pekiştirecek

'TÜRKİYE FİNANSAL İSTİKRARINI PEKİŞTİRECEK'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'ndan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Toplantıda, ilgili kurumların sunumları sonrasında makro-ekonomik görünüm ile bütçe görünümünün detaylı bir şekilde değerlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "Temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca EKK'nın yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Türkiye yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.