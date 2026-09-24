Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOSAB Lojistik Park temel atma töreninde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayisinden sağlık endüstrilerine, yapay zeka uygulamalarına varıncaya kadar birçok alanda yeni bir hamleye ihtiyacımız var. Bursa, bu hamleyi en güçlü şekilde yapacak altyapıya sahip illerimizin başında geliyor." dedi.

Yılmaz, Karacabey ilçesindeki Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinde (TEKNOSAB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Park'ın temel atma töreninde, yeni nesil bir OSB niteliğindeki TEKNOSAB'ın "Türkiye Yüzyılı"nın OSB'si olduğunu söyledi.

TEKNOSAB'ın modelinin hem Türkiye'ye hem yurt dışına yayılması temennisinde bulunan Yılmaz, yer altında çok entegre bir altyapının olduğunu anlattı.

Yılmaz, "Geniş alanlar ve 30 kilometreden fazla, tüm fabrikalara ulaşan fiber optik altyapılardan enerji sistemlerine kadar çok entegre bir yapı. Belli ki bu organize sanayi bölgesi, iyi planlanmış. Hem finansmanında ortaklık var hem de tasarımında ortaklık var." diye konuştu.

TEKNOSAB'ın dünyanın içinden geçtiği dijital ve yeşil üretim süreciyle örtüştüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Bizim de kalkınma planlarımızın omurgasını, dijital ve yeşil dönüşüm oluşturuyor. Buna bir de sosyal dönüşümü ilave edebiliriz. Dijital, yeşil ve sosyal dönüşüm. Bu, aslında önümüzdeki süreçte en önemli gündemimiz. Bu OSB'de, dijital ve yeşil dönüşümü görüyorum. Güneş, rüzgar enerjisinden, batarya sistemlerinden faydalanan, enerjiyi verimli, entegre kullanan bir yapı var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOSAB'ın mimarisine kadar planlanmış, kuralları konmuş, kimliği olan bir OSB olduğunu vurguladı.

"İhracatı, çok önemli görüyoruz"

Yılmaz, üretenlerin, ter dökenlerin, emek harcayanların gerçek kahramanlar olduğunu belirterek, "Başka yerde kahraman aramamıza gerek yok. Gençlerimizin önüne yanlış kahramanlar koyup sosyal yapımızı dejenere etmenin hiçbir anlamı yok. Burada medyaya ve entelektüel dünyaya da önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Bizim üretimi, girişimciliği, yenilikçiliği, emeği yüceltmemiz, bunu yapan insanların değerli olduğunu her fırsatta vurgulamamız lazım." dedi.

Bursa'nın 20 milyar dolar seviyelerinde ihracatının olduğunu anımsatan Yılmaz, "Bir ülke ihracat yapabiliyorsa doğru yolda, verimli, rekabetçi üretim yapıyor demektir. Dolayısıyla ihracatı, çok önemli görüyoruz. Bursa, ülkemizin 3. büyük ihracatçı şehri. Bu gücün üzerine inşa edilen TEKNOSAB, Bursa'nın geleceğe dönük sanayisinin de vizyonunu oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugünkü dünyanın sanayilerini yapay zekayla, dijitalleşmeyle birleştirerek yenileyemezseniz, katma değeri daha yüksek bir sanayi yapısı oluşturamazsanız giderek daha zor şartlara doğru giden rekabet, korumacılık ortamında ayakta kalamazsınız." diyen Yılmaz, verimliliği artırmak, rekabet gücünü yükseltmek gerektiğini söyledi.

Yılmaz, sanayinin yenilikçi alanlara doğru dönüşüm geçirmesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinden sağlık endüstrilerine, yapay zeka uygulamalarına varıncaya kadar birçok alanda yeni bir hamleye ihtiyacımız var. Bursa, bu hamleyi en güçlü şekilde yapacak altyapıya sahip illerimizin başında geliyor. TEKNOSAB'da 17 inşaat firması ve 98 alt yüklenici firmanın yürüttüğü yoğun çalışma, 66 parselde yükselen fabrika inşaatları, bu vizyonun ne kadar hızlı ilerlediğinin açık göstergesidir. Şimdiden 30 civarında firma, üretime başlamış durumda. Bu firmaların 60 milyar liraya ulaşılan yatırımları ve sağladıkları 7 bin 500 kişilik istihdam, Bursa'nın üretim gücüne güç katmaktadır. 2026 yılı sonuna kadar 12 firmanın daha üretime katılmasıyla firma sayısı 42'ye, toplam yatırım büyüklüğü 100 milyar liraya, sağlanan istihdam 9 bine çıkacaktır. TEKNOSAB'daki yenilenebilir enerji ve yüksek kapasiteli fiber altyapı ile otoyol, demiryolu ve liman bağlantıları, sanayinin üretim ve ihracat kapasitesini destekleyecektir."

Rekabet gücünün temel sütunlarından biri olan lojistik sektörünün en kritik alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Lojistik maliyetleriniz düşerse rekabet gücünüz yükselir, artar. Dolayısıyla bu yeni nesil organize sanayi bölgesine, lojistik park yapılması da gerçekten çok kıymetli ve buradaki sanayiye, ayrı bir rekabet gücü kazandıracak. Demir yollarıyla, otoyollarla, dijital yollarla birçok kanalla buradaki sanayinin ürünlerini limanlara, pazarlara ulaştıracak. En etkili şekilde, en hızlı, kaliteli ve maliyet etkin şekilde bunu yapacak bir alan."

"En ciddi projelerimiz demir yollarında"

Türkiye'nin makropolitikaları şekillendirirken lojistiğe, lojistikte de liman bağlantılarına önem verdiklerini bildiren Yılmaz, "Özellikle demir yollarıyla üretim alanlarını limanlara bağlamayı, makropolitika olarak, bütün programlarımıza koymuş durumdayız." dedi.

Yılmaz, Bursa'da ciddi miktarda kamu yatırımı gerçekleştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bursa'da önemli altyapılarımız var. Son dönemlerde sanayi açısından en ciddi projelerimiz demir yollarında. Otoyollarda zaten İstanbul-İzmir Otoyolu, Bursa ayağıyla büyük bir dönüşüme yol açtı. Demir yollarında, 108 milyar lira toplam proje tutarı olan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi var. Sadece 2026 yılında bu projeye verdiğimiz yıllık ödenek, 18,4 milyar lira. Osmaneli-Bursa kesimi, yüzde 95 oranında tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla bitmiş olacak."

Bu yatırımların sanayiye ve hizmet sektörlerine güç katacağını vurgulayan Yılmaz, "Proje tutarı, 21,2 milyar lira olan Bursa-Gemlik Demiryolu Projesi var. Kent içi ulaşımda, Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Projesi var. Sadece o projenin proje tutarı 22 milyar lira. Büyük yatırımlar olduğunu görüyoruz. Sağlık kampüsleri yaptık Bursa'da. İnşallah onlar aynı zamanda bu demir yolu hatlarıyla da raylı sistemlerle de buluşarak hem Bursa'ya hem daha ötesindeki nüfusa hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretenin, yenilik yapanın, girişimci olanın yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA