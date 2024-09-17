Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İhracat ve Ekonomik Beklentileri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gelecek sene, bu seneden daha iyi büyüyecek. Uluslararası kuruluşların beklentisi bu yönde. Dolayısıyla ihracatçılarımız için gelecek yıl daha olumlu bir perspektife sahibiz." dedi.

Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen "Kütahya İş Dünyası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, iş dünyasının fikirlerine, görüşlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'yi büyütmek, daha ileriye taşımak için kamu-özel işbirliğinin çok çok kıymetli olduğuna inandıklarını belirten Yılmaz, başarının ortak akıldan, istişareden ve katılımcılıktan geçtiğini vurguladı.

Yılmaz, her gittiği ilde iş dünyasıyla bir araya geldiğini dile getirerek, "Dünyanın çok da iyi bir dönemde olduğunu söyleyemeyiz ekonomik olarak. Özellikle de bizim temel ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Orta Doğu gibi bölgeler, tarihsel ortalamaların altında şu anda büyüme hızlarında. Bu da bizim dış talebimizi daraltıyor ve olumlu bir çerçeve oluşturmuyor. Diğer yandan maalesef jeopolitik gerginlikler var bölgemizde. Bunlar da yine maalesef ticarette, turizmde olsun çeşitli alanlarda olumsuz birtakım yansımalara sahip." diye konuştu.

Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ettiklerini anlatan Yılmaz, "Türkiye ekonomisi bu ortamda yine dünyada iyi performans gösteren ekonomiler arasında. Geçen yıl büyüme hızımız yüzde 25,1 oldu. Böylece 14 yıldır kesintisiz büyüme sürecimizi devam ettirdik. Bu çok önemli gerçekten. Zikzaklar çizdiğinizde uzun vadede bir yere gidemiyorsunuz ama sürekli bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde büyüdüğünüzde çok farklı bir düzeye çıkma imkanınız oluyor. Şu an geldiğimiz noktada ekonomimiz nominal dolar bazında dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. Satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın 11 büyük ekonomisi konumundayız." ifadesini kullandı.

Yıl sonunda yüzde 3,5 büyüme beklediklerini aktaran Yılmaz şöyle devam etti:

"Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gelecek sene, bu seneden daha iyi büyüyecek. Uluslararası kuruluşların beklentisi bu yönde. Dolayısıyla ihracatçılarımız için gelecek yıl daha olumlu bir perspektife sahibiz. Yine emtia fiyatlarının çok artmasını beklemiyoruz. Daha ılımlı bir şekilde devam etmesini bekliyoruz. Dış girdi kullanan sektörler için bu da yine olumlu bir haber. Bir üçüncü olumlu küresel gelişme şu olacak: Avrupa Birliği Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası faiz indirimlerine artık başlıyor. Dolayısıyla bu da küresel likiditeyi artıracak, küresel ortamı biraz daha olumlu hale getirecek ve bir taraftan da gelişmekte olan ülkelere fon akışını artıracak diye bekliyoruz. Küresel düzeyde iyi beklentilerimiz var. Bizim de politikamız zaten dış pazarın daha çok katkı verdiği büyüme stratejisi. Bu açıdan gelecek yılı daha iyimser görüyoruz ve büyümemizin yüzde 4'lere çıkacağını tahmin ediyoruz."

"Bu yıl sonunda 264 milyar dolar ihracat rakamı bekliyoruz"

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 41,5 olacağını öngördüklerini, gelecek yıl bu rakamı yüzde 17,5 seviyesine düşürmeyi hedeflediklerini bildiren Yılmaz, 2026'da tek haneli rakamları görmek için planları hazırladıklarını kaydetti.

Yılmaz, ithalat düşerken ihracatı artırmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Bu yıl sonunda 264 milyar dolar ihracat rakamı bekliyoruz. Bundan daha önemlisi hizmet ihracatı. Hizmet ihracatında da 100 milyar doların üstünde bir performansımız var. Turizm özellikle çok iyi gidiyor. Bu yıl sonunda 60 milyar dolara yakın bir geliri bekliyoruz. Orada da hedeflerimizle uyumlu bir gelişme söz konusu." dedi.

Büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere paylaştırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Enflasyonu düşürmemiz hem sosyal dengeler açısından, hem reel sektörün uzun vadeli, orta vadeli sağlıklı büyümesi bakımından çok kıymetli. Bu süreçte siyasi sahiplenme ve toplumsal sahiplenmeyle inşallah çok sağlıklı bir ortam oluşturacağız. İşin önemli bir kısmını geride bırakmış durumdayız. Gelecek sene bu zamanlarda yıl ortasına geldiğimizde inanın çok farklı bir atmosferde hepimiz ekonomimizi değerlendiriyor olacağız. Bundan hiçbir kuşkumuz yok." diye konuştu.

"Afetten önce harcadığınız 1 lira, afetten sonra 7 liraya karşılık geliyor"

Yılmaz, Kütahya'nın ekonomik potansiyeline değinerek, özellikle Zafer OSB'nin tam kapasite hayata geçmesiyle 20 bin civarında istihdam oluşturulacağını vurguladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Afet, ülkemizin bir gerçeği. Birçok ilimiz maalesef böyle bir risk taşıyor. Temel yine önceliklerimizden biri şehirlerimizi afete karşı daha dirençli hale getirmek. Afetten önce harcadığınız 1 lira, afetten sonra 7 liraya karşılık geliyor. Krizlerle karşılaşmamak için riskleri yönetmemiz ve azaltmamız gerekiyor. Bu çerçevede kentsel dönüşüm, afete dayanıklı olmayan bütün altyapıların, yapıların dönüşümü yine çok çok öncelikli bir konu diye ifade etmek istiyorum."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.