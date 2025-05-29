Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olmaya devam ediyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye, uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olma niteliğini korumaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Yılmaz, bugünkü Kurul toplantında öncelikle 2024 YOİKK Eylem Planı'na dair değerlendirmelerde bulunacaklarını belirterek, ayrıca yeni dönem eylem planı taslağı ile Dünya Bankası'nın "Business Ready" raporunda Türkiye'nin sıralamasını iyileştirmeye yönelik atılacak adımları kapsayan planını ele alacaklarını, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Meslek Yüksekokulları Mevcut Durum Analizi ve Mesleki Eğitim Yol Haritası'nın üyelerinin bilgilerine sunulacağını aktardı. Kurul çalışmalarındaki temel ilkenin yatırım ortamı ile ilgili atılması gereken somut adımları kamu kurumları ve iş dünyasından tüm paydaşlarla birlikte ortak bir anlayışla belirlemek olduğuun vurgulayan Yılmaz, "Bu adımların çözümüne yönelik çalışmaları da yine aynı iş birliği anlayışı ile beraberce yürütmeyi hedefliyoruz. YOİKK'te gündemimizi temel olarak iş dünyamızla birlikte oluşturduğumuz yıllık eylem planları belirliyor. Bu çerçevede 2024 Eylem Planı'na ilişkin olarak bir önceki toplantımızı ağustos ayında gerçekleştirmiştik" ifadelerini kullandı.

Son toplantıdan sonra 26 eylemin hayata geçirildiğini, tamamlanan toplam eylem sayısının 37'ye ulaştığını söyleyen Yılmaz, bu süreçte tamamlanan eylemlerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

"Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle ön tahsis, arsa tahsisi, tahsis süre uzatımları gibi konulara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle sanayicilerimize/OSB'lere ön tahsis başvuruları ile kamulaştırma ve altyapı finansmanını karşılayabilme imkanı sağlanmıştır. Sanayi Alanları Master Planı'nın oluşturulması kapsamında ülke ölçeğinde uygun yatırım yeri tespit çalışmaları yapılmıştır. Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan tekno-girişimlerin ülkeye çekilmesi amacını taşıyan Türkiye Tech Visa Programı uygulamaya alınmıştır. İlgili Tebliğ'de yapılan değişikliklerle o Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF) ilişkin yurt dışı yatırımların limiti artırılmış, o girişim şirketlerine ileri vadede ortak olma hakkı veren ya da verecek sözleşmeler yoluyla yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilmiştir. Dijital ve yeşil dönüşüm mesleklerindeki aktif işgücü programları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Stratejik ve Kritik Hammadde Raporu yayımlanmış, Türkiye Nadir Toprak Elementleri Teknolojileri Stratejisi ve Eylem Planı kurum görüşleri sonrasında yayımlanmak üzere hazırlanmıştır. Türkiye'de etki yatırımcılığının gelişimini hızlandıracak strateji ve politika önerileri katılımcı bir anlayışla tespit edilmiştir. E-Devlet üzerinde e-Tebligat bütünleşik hizmetinin Haziran 2025'te açılmasına ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır. Enerji ve madencilik yatırımlarında kamu kurumlarından alınması gereken izin süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yatırım teşvik politikaları yeniden ele alınmış olup, ülkemizin üretimine, istihdamına, ihracatına ve yatırımlarına güç katacak yeni teşvik sistemimiz devreye alınmak üzeredir."

Geçtiğimiz aylarda iş dünyasını temsil eden kuruluşlar tarafından yatırım ortamını iyileştirici önerilerin kurula iletildiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu öneriler çerçevesinde önümüzdeki dönem eylem planına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Sorumlu ve ilgili kurumlarımız tarafından bu önerilerin değerlendirilmesi ve özel sektör paydaşları ile yürütülen istişareler neticesinde Kurulumuzun bugünkü gündemine alınacak olan bir taslak eylem planı oluşturuldu. Bu toplantımızda hazırlanan taslak hakkında kurumlarımızın ve iş dünyamızın görüşlerini alacağız. Ülkeler arasında yatırımları çekmek için kıyasıya bir rekabetin olduğu günümüzde yatırım ortamını iyileştirme çabalarının sürekliliği ve bu çabaların uluslararası camiada karşılık bulması son derece önemlidir. Ülkemizin uluslararası çalışmalardaki konumunu iyileştirmeye yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bir şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadarki tüm iş süreçlerini ülkeler arası karşılaştırmalı olarak inceleyen Dünya Bankasının güncellenen Business Ready Raporu doğrultusunda Yatırım ve Finans Ofisimiz tarafından oluşturulan B-Ready Eylem Planı taslağını da ele alacağız. Son olarak uygulamalı eğitimi önceleyen yaklaşımıyla istihdam edilebilirliği artıran, okuldan istihdam geçişi kolaylaştıran ve reel sektörün nitelikli işgücü talebini karşılayan mesleki eğitim konusu da en önem verdiğimiz alanların başında gelmektedir" diye konuştu.

Dünyada yaşanan değişimler, öğrenme ve çalışma biçimini köklü şekilde etkileyeceğini ifade eden Yılmaz, "Bu süreçte mesleki eğitim, hem yeşil ve dijital gibi becerileri kazandırmak hem de iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek açısından hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda eğitim müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesi ve iş başında uygulamalı eğitime öncelik verilmesi, beceri kazandırmada belirleyici rol oynamaktadır. Bu kapsamda bugün Yükseköğretim Kurulu'nun mesleki eğitim içinde yer alan meslek yüksekokullarına yönelik analizini ve mesleki eğitim yol haritasını özel olarak ayrıca değerlendireceğiz" dedi.

"Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olma niteliğini korumaya devam ediyor"

Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olma niteliğini korumaya devam ettiğini belirten Yılmaz, "2024 yılında ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 11,7 milyar dolara ulaşmış durumda. Küresel ölçekte yatırımların yüzde 8 gerilediği bir dönemde Türkiye'nin bu alanda pozitif ayrışması, yatırım ortamımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Bu yatırımlarda en fazla paya sahip ülkeler arasında Hollanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Azerbaycan yer almaktadır. Sektörel olarak bakıldığında ise imalat sanayi ön plana çıkarken; toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma-depolama sektörleri onu takip etmektedir. 2025 yılının ilk üç ayına baktığımızda da olumlu eğilim devam ettiğini görebiliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Merkez Bankamızın verilerine göre bu dönemde uluslararası doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 3 milyar dolara ulaşmıştır"

Merkez Bankası verilerine göre uluslararası doğrudan yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 3 milyar dolara ulaştığını açıklayan Yılmaz, "Mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış yatırım tutarı ise 13,1 milyar dolarla son iki yılın en yüksek seviyesinde. Önemli bir diğer gösterge de duyurulan yatırım projeleri. 2024 yılında toplam 383 uluslararası yatırım projesi kamuoyuna açıklandı. Bu projelerin yaklaşık 14,1 milyar dolar yatırım hacmi ve 51 bin kişilik istihdam potansiyeliyle önümüzdeki dönem fiilen gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca bu projelerin yüzde 71'i nitelikli yatırım profillerimizle örtüşüyor. Özellikle küresel tedarik zinciri yatırımları, nitelikli istihdam sağlayan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen projeler ön planda. Bu tablo, sadece nicelik değil nitelik açısından da daha güçlü bir yatırım çekim merkezi olma yolunda ilerlediğimizi açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin uluslararası yatırımlarda istikrar, güven ve potansiyel sunduğunu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nda güçlü yatırım destinasyonu olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantının sonuçlarının kısa süre içinde yoikk.gov.tr adresinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ülkenin güçlü bir yatırım destinasyonu haline gelmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Yılmaz, "Yatırımcıyı teşvik eden, üretimi destekleyen bir iklim inşa etmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA