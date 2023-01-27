Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar önünde valiye kızdı: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun

Söğüt altın madeni açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Söğüt'te bozuk olan yollarla ilgili Kızılkaya'dan bilgi almak isteyen Erdoğan, istediği cevabı alamayınca "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" diyerek çıkıştı.