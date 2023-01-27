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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar önünde valiye kızdı: Sen bana başka şeyler anlatıyorsun

Ekonomi Haberleri

Söğüt altın madeni açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Söğüt'te bozuk olan yollarla ilgili Kızılkaya'dan bilgi almak isteyen Erdoğan, istediği cevabı alamayınca "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun" diyerek çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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