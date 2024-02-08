Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalılara 'istasyon' müjdesi: Talimatımı vereceğim, bu sorunu çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara istasyon müjdesi vererek, "Bir pankart çok dikkatimi çekti. O da istasyon talebiniz var. İçişleri bakanıma da söyledim, ulaştırma bakanım da yanımda. Ona da talimatımı, buyruğumu vereceğim. İnşallah bu istasyon sorununu çözeceğiz." dedi.

ERDOĞAN'DAN KAHTALILARA İSTASYON MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahtalılara istasyon müjdesi verdi.

"İNŞALLAH İSTASYON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

İlgili bakanlara talimatı vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimde birçok pankart gördüm ama bir pankart çok dikkatimi çekti. O da istasyon talebiniz var. İçişleri bakanıma da söyledim, ulaştırma bakanım da yanımda. Ona da talimatımı, buyruğumu vereceğim. İnşallah bu istasyon sorununu çözeceğiz. Sizlere olan minnettarlığımızı, eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

"6 ŞUBAT'TAN BERİ VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN ŞAHİDİ SİZLERSİNİZ"

Bir sene önce tarihimizin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman depremde en fazla zarar gören illerden. Ağır kış şartlarına rağmen ilk günden rağmen depremzedelerimize ulaşmak için seferber olduk. Acil ihtiyaçları çözmeye gayret ettik. 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Doğrudan 11 ilimizin etkilendiği böyle bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz.

"DEPREM KONUTLARININ TESLİMİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Afet konutlarımızın teslimini yapmaya başladık. Bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz.

"BİZ BASİT HESAPLAR YAPAN DEPREM TURİSTLERİNDEN OLMADIK"

Birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Birileri bunun üzerinden siyaset de yapabilir. Biz böyle basit hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Bunu da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraat yoğunlaşacağımız bir dönem olacak. Allah yolumuzu açık etsin diyorum."