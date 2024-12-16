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Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar

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Emeklilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemi uygulanan CHP'li belediyeleri hedef aldı. Erdoğan, "Konsere gelince para var ama borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda açıklamalarda bulundu. Emeklileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK prim borçları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın haciz işlemi uyguladığı CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ni hedef aldı.

ERDOĞAN EMEKLİLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ülkemizde yaşayan 16 milyon emeklimize sağlıklı, güzel ömürler temenni ediyorum. 16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan kardeşlerimizin ülkemizin bu noktalara ulaşmasında büyük öneme sahipsiniz. Her alanda ülkemizin büyüme sürecine önemli katkılar sundunuz. Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız tecrübelerle Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz, bu milletin yanında olduğunuzu herkese gösterdiniz. Tüm emeklilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"EMEKLİYİ SGK'YA YÜK OLARAK GÖRMEDİK"

Göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir samimiyet içerisindeyiz. 16,6 milyon emeklimiz var. 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik görmüyoruz. Emekliye dönük hizmetlere her gün yenisini ekledik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyeti giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik. Sosyal Güvenlik destek primi uygulamasını yüzde 10'a indirdik, devamında bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık.

"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2018'de başlattığımız bayram ikramiyesi uygulamasıyla bugüne kadar 252,1 milyar lira ödedik. 2024 yılını emekliler yılı ilan ederek, Türkiye Yüzyılı emektarlarına verdiğimiz değeri bir kez daha gösterdik. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan daha geniş şekilde istifade edebilmelerini sağladık. 22 yıldır yanımızda olan, ülkesine hizmet için saçlarını ağartan emeklilerimize bir vefa borcu olarak gördük. 22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını temin ettik. Emeklilerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizi desteklemeyi onlarla yol yürümeyi sürdüreceğiz.

"SEÇİM KAZANMAK İÇİN UMUT SÖMÜRÜSÜNE TEVESSÜL ETMEDİK"

Yarım asırdır siyaset sahnesinde olan bir kardeşinizim. Bugüne kadar farklı görevlere geldik. İBB Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak hizmetinizdeyiz. Tüm bu görevler aynı zamanda imtihan vesilesidir. Kastımız Türkiye'yi her alanda müreffeh, söz ve yetki sahibi bir ülke haline getirmektir. Yarın arkamızdan 'Bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst mert vicdanlı merhametli adamdı, Allah ondan razı olsun' denilmesi en büyük arzumuzdur. Milletimizin kalpten söyleyeceği güzel sözlere layık olabilmek için bunları yapıyoruz.

Seçim kazanmak sandıkta birkaç oy daha fazla almak için umut sömürüsüne tevessül etmedik. Hangi taahhütte bulunduysak, yetki alınca da bunları yerine getirmeye gayret ettik. Zaman zaman irademizi aşan durumlar da oldu. Covid salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem gibi nice zorlukla karşı karşıya kaldık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. Bunun en yakın şahidimiz siz emeklilerimizsiniz. 31 Mart seçimleri emeklilerimizin sıkıntılarının en fazla istismar edildiği dönem olmuştur. Muhalefet haftalarca bunun üzerinde adeta tepinmiştir. Uçuk vaatler üzerinden vaat panayırı düzenlediler.

"SGK'YA BORÇLARINI BİLE ÖDEMİYORLAR"

Seçim döneminde de emeklilerimizle gönül diliyle konuştuk. Muhalefetin bol keseden verdiği sözlerin geçerliliği olmadığını dilimiz döndüğünce anlattık. Bir konsere harcadıkları para, dedikleri rakamdan daha fazla. Bir iki göz boyama dışında hiçbir şey yapmadılar. Emeklilerimizle yan yana bile gelmediler. SGK'ya borçlarını bile ödemiyorlar. Kule dikmeye gelince bunların paraları var, konser faturaları üzerinden yandaşları zengin etmeye gelince bunların paraları var ama SGK'ya olan prim borçlarına gelince, kırk dereden kırk kova su getiriyorlar.

Biz borçları hatırlatınca beyefendiler bundan rahatsız oluyorlar. Aynı çarpıtmayı emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden de yapıyorlar. 2002 Kasımında 320 dolar olan altının ons fiyatı, 2022 yılındabin 680'e şimdi 2 bin 650 dolara çıktı. Dünyada altın fiyatları son 2 yılda iki kat arttı. Ani artışın Türkiye ekonomisiyle bir alakası yoktur. Dünyada en fazla ne yükseldiyse bunun üzerinden hesaplama yapılmaz. Göreve geldiğimizde en düşük emekli aylığı 43 dolardı. Asgari ücret 184 liraydı, 122 dolara denk geliyordu. Bugün en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira yani 370 dolar, asgari ücret 590 dolar. Sayın Özel bu rakamları hiç ağzına almıyor."

Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

O belediyeler önceden sizdeyken sorgulama yapıyor muydunuz acaba utanın kendinizden yolun sonu yakın

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıKadir Kay Kay:

insan merak ediyor. sadece CHP'li belediyelerin mi borcu var? AKP'li veya MHP'li belediyeler hangi şartlarda ne yaparak borçlarını ödemişler?

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıİngiliz Ce:

borçların tarihini de belirtseniz keşke en çok borç hangi yıl alınmış??

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

millet bunu yiyor dime akpli olsa bu belediyeler haciz koyardiniz dime

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Son çırpınışlar

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıJokerAllame:

yemeği akkkepe yesin fatura CHP'ye? günün fıkrası:)

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıGökhan Özen:

Diğer partili belediyelerin borcu yok mu? Şu liste il ilçe belde bir açıklansada öğrensek.

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMustafa deniz:

sayın reis eğer bütün SGK primleri odenirse belediye konser veremez bide

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıBaykan null:

daha önce sorgulama yok CHP ye gecince var akp li belediye ler ödüyor mu acaba odediklerine dair dekont paylaşsın bakalım nasıl bir siyaset anlayışı kim olursa olsun borcluysa herkes borçlu holding lerin vergi borçları siliniyor normal esnafa kalınca cezalı nasıl bir adalet anlayışı bilen varmı

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHakan Demir:

o belediyeler kimden kalma ,prim bitti artık piliniz bitiyor

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