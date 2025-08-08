Crypto Wednesday Forum İstanbul'da Gerçekleşti

Kripto Varlık Derneği (KRİPTODER) tarafından, JRO Yatırım ve CoinO'nun eş sponsorluğunda "Crypto Wednesday Forum" düzenlendi.

JRO Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı etkinlikte buluşan yatırımcılar, tokenizasyon ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) blokzincir üzerindeki potansiyelini masaya yatırdı.

JRO Yatırım ve CoinO eş sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonda, dijital finansın geleceği, Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonu ve liderlik rolü konuları da ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilenlerden JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, JRO Yatırım'ın, endüstriyel sanayi, eğitim, sağlık, konut ve turizm komplekslerine odaklı projelerle sahada aktif bir rol üstlendiğini belirtti.

Aksu, küresel yatırımcıların beklentilerinin giderek değiştiğine, sadece fiziksel mülkiyet değil, ona bağlı dijital hakların da çok önemli hale geldiğine değindi.

Tokenizasyonun kendileri için bir gelecek perspektifi olduğunu kaydeden Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Global yatırımcıların sadece fiziksel varlıklarla sınırlı kalmasını değil, dijital varlıklarla da etkileşimde bulunmasını hedefliyoruz. JRO Yatırım olarak, özellikle turizm, gayrimenkul ve sağlık sektörlerinde, gelecekte dijitalleşecek fiziksel varlıkların, daha esnek ve şeffaf yatırım araçlarına dönüşmesi için altyapı ve stratejilerimizi hazırlıyoruz. Global yatırımcılar, artık dijital dünyada da fiziksel varlıkları alıp satabiliyor olacak. Bu durum, Türkiye gibi gelişmekte olan bir pazarda büyük bir fırsat sunuyor."

Dijital ve fiziksel varlıkların bir arada kullanılabileceği finansal bir ekosistem oluşturmanın gelecek stratejileri arasında yer aldığını aktaran Aksu, bu yeni nesil yatırım modelinin, yerel yatırımcıların yanı sıra küresel düzeyde de cazip hale gelmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Aksu, turizm ve sağlık gibi hızla büyüyen sektörlerde sağlayacakları dijitalleşmiş çözümlerle, bu alanda daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmenin erişilebilir hale geleceğini kaydetti.

"Bu dönüşüm stratejik bir hale geliyor"

KRİPTODER Başkanı Şenol Vatansever de blokzincir teknolojisinin artık yalnızca dijital para birimleriyle sınırlı olmadığını, reel ekonomiye doğrudan temas eden yeni modelleri mümkün kıldığını aktardı.

Enerji projeleri, altyapı hakları, tarım arazileri, sağlık tesisleri gibi birçok gerçek dünya varlığının artık dijital olarak temsil edilebildiğine dikkati çeken Vatansever, bu durumun yalnızca yatırım erişimini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda daha şeffaf, izlenebilir ve kapsayıcı bir finansal mimariyi mümkün kıldığını ifade etti.

Türkiye'nin son dönemde attığı düzenleyici adımların bu dönüşümü desteklediğini vurgulayan Vatansever, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm, kayıt dışılıkla mücadeleden vergi gelirlerinin artmasına, döviz girdisinden yatırımcı tabanının genişlemesine kadar birçok alanda etkili olabilir. Yapay zeka, büyük veri ve blokzincir entegrasyonu sayesinde, bu dönüşüm sadece finansal değil, stratejik bir hale geliyor. JRO Yatırım'ın bu alana dair vizyoner yaklaşımını olumlu buluyorum. Fiziksel altyapı üretiminden gelen deneyimini dijitalleşme perspektifiyle destekleyen şirketlerin artması, Türkiye'nin bölgesel rekabet gücünü ciddi biçimde artıracak. Bu dönüşüm, yalnızca bir yatırım modeli değil, şehircilikten turizme, sağlıktan enerjiye kadar tüm sektörleri etkileyebilecek yapısal bir fırsat."

"Yasal çerçeveler yol gösterici nitelik taşıyor"

CoinO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Keçeciler ise gerçek dünya varlıklarının blokzincir teknolojisi aracılığıyla dijital olarak temsil edilmesinin, teknolojik bir inovasyonun yanı sıra sermaye piyasaları hukukunun dönüşümünü derin şekilde tetikleyen bir paradigma değişimi olduğunu belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı ikincil düzenlemelerin, tokenizasyon süreçleri açısından kritik mesajlar içerdiğini aktaran Keçeciler, şu ifadeleri kullandı:

"Kripto varlık tanımı, saklama yükümlülükleri ve iç kontrol sistemleri gibi başlıklardaki yasal çerçeveler, gelecekteki RWA projeleri için yol gösterici nitelik taşıyor. Tokenizasyon, klasik menkul kıymet ihracının aksine daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir yatırım araçları yaratabilir. SPK'nın mevcut rejimiyle dijital menkul kıymetler arasında köprü kurabilecek yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Türkiye'nin bu dönüşümde öncü rol üstlenebilmesi, sadece teknolojiyle değil, hukuk ve kurum kapasitesiyle de mümkün olacak."