Çöpe dökülen sebzeler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayın aslı bambaşka çıktı - Haberler

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmak için dolaşan bir kişi çöp döküm tesisine dökülen sebzeleri fark etti. Sebze fiyatlarının artması amacıyla sağlam ürünlerin çöpe atıldığının iddia edildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sebzeleri gösteren kişi, "Tesadüf olarak gördüğümüz hainliğe gelin bakın. 'Ülkede neden tarım yok? Sebze meyve neden pahalı?' Buyurun bakın. Ben haberci değilim, gazeteci değilim. Normal sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hepsi yeni dökülmüş. Burada tonlarca ürün var. Şu zor günler geçiren vatandaşın hakkını gasp etmek, çalmaktır. Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın da bir hayra girin" dedi.

"İÇ PİYASADA KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER"

Çöp döküm tesisine atılan sebzeler ile ilgili açıklama yapan Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, Gazipaşa'da üretimin ihracata yönelik olduğunu, günlük yaklaşık 500 ton ihracat yaptıklarını söyledi. İhracata giden ürünlerin ambalajlanma veya sevk sırasında zarar görenlerini seçtiklerini belirten Fidan, seçilen ürünler içerisinde iç piyasada da kullanılamayacak olanları ayırdıklarını dile getirdi. Görüntülerdeki ürünlerin iç piyasada da kullanılamayacak ürünler olduğunu belirten Fidan, "çıkma" olarak adlandırılan ürünleri iç piyasada sattıklarını vurguladı.

"YİYEBİLİYORSA O ÜRÜNLERİ MASRAFLARINI KARŞILAYARAK GÖNDERELİM"

Kimsenin 1 kilogram sebze veya meyvesini çöpe atmayacağını söyleyen Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, "Yenebilecek olan ürünleri zaten değerlendiriyoruz. Sofraya konulmayacak olan ürünleri de belediyenin konteynırları var oraya koyuyoruz. Akşam çöpler dökülüyor. Neticede oradaki ürünlerin böcekli olduğunu, sofraya konulmayacak kapasitede olduğunu görürsünüz. Hiç kimse bir kilo sebzesini veya meyvesini çöpe atmaz. Ürünün pahalanması için böyle bir şey yapılamaz. Gazipaşa'daki ürünün tamamını çöp atsanız piyasayı etkileyemezsiniz. Bugün Fethiye'den Hatay'a kadar domates üretiliyor. İsterseniz Gazipaşa'da hiç üretmeyin yine de piyasayı etkileyemezsiniz. Bize gelsin kendisine lazımsa o ürünleri nakliyesi de bize ait olmak üzere verelim. Yiyebiliyorsa, o ürünleri sofraya koyabiliyorsa memnuniyetle cebimden karşılamak kaydıyla ikram ederim. Bu ürünler böceklidir. Sizi göremezsiniz sizi örnek olarak gösterebilirim dış olarak çok güzel ama içine baktığınızda böcek var. İnsan sağlığıyla oynayamazsınız. Biz bu konuda çok titiz davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE FİYAT YÜKSELTMEK İÇİN BU TARZ ŞEYLER YAPILDI"

Daha önce fiyatların yükselmesi için bu tarz olayların yaşandığını bu nedenle olayı araştırdıklarını belirten AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, "Sosyal medyadaki görüntüleri gördükten sonra görüntüleri incelemeye aldık. Görüntüleri izledikten sonra birçok şey aklımıza geldi. Daha önce fiyatı yükseltmek için bu tarz şeylerin yapıldığını biliyoruz. Böyle bir şey mi yoksa farklı bir şey mi araştırdık. Görüntülerdeki ürünler tamamen mevsim sonu, üretim fazlası olduğunu anladık. Bu mevsimde zararlı böcekler biraz daha fazla oluyor. Bu zararlı böcekler domatese girip domatese zarar veriyor. İhracata da gönderemediğimiz bu ürünler iç tüketimde tüketilmiyor. Dolayısıyla evde kalan mal da halde kalıyor. Halde 150 tane esnafımız var. Orada herkesin beşer onar paket attığını düşünürsek çok fazla yoğunluk oluyor. ve bir ilaç kalıntısı ile ilgili bir durum var. Tamamı mevsimin getirdiği hemen hemen her yıl bu mevsimlerde olan bir şey" şeklinde konuştu.