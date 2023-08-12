Coğrafi işaretli Arsin Foşa Fındığı'nın hasadı törenle başladı

Trabzon'un ilk ve tek coğrafi işaretli fındığı olan ve ismini üretildiği Arsin ilçesinden alan Arşin Foşa Fındığı'nın hasadı bugün düzenlenen törenle başladı.

Trabzon'un Arsin ilçesinin Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlköğretim Okulu'da yapılan hasat törenine Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve davetliler katıldı.

Tören'de bir konuşan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Foşa Fındığı'nın coğrafi işaretini aldıklarını hatırlatarak, "Fındık bizim yaşam tarzımız, bir ay içerisinde hatta bir yıl içinde olan bir organizasyon. Evlenecekler olanlar, bütün evlilik hazırlıklarını fındık üzerine yapar, borçlanacaklar fındıktan sonra borçlanır. Mal alacaklar fındık ayından sonra alır. Bizim için önemli gelir ve geçim kaynağımızdır fındık. Tabiri caizse biz fındıklıkta doğduk, doyduk" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu ise "Foşa Fındığı'na Türkiye'den coğrafi işaret aldık. AB coğrafi işaretini de almamız lazım. Biz Arsin Ziraat Odası olarak 400'ün üzerindeki noktada organik tarım yapıyoruz. Organik Foşa Fındığı, Avrupa ve Türkiye'de tescilli ürün olarak satılarak, üreticinin cebine de fazla para girmesi sağlanacak. Ziraat Odası olarak fındık ve diğer konularla ilgili gerek AB projeleri, gerek ilçelerimizdeki çiftçilere eğitim verdik" diye konuştu.

Törende konuşan Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan ise "Geçmişte, Trabzon'da 65 bin hektar alanda 90 bin tona kadar fındık üretiliyordu. Bu sene doğu bölgelerinde verim biraz düşük ama 40 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Bizim yapmış olduğumuz bütün çalışmalar bu verimi nasıl arttırabiliriz düşüncesiyle geçiyor. Bizim davamız 65 bin hektar alanda en az 120 bin ton fındık üretmek olmalı. Dünya dönüm başına 250 kilo üretiyor. Biz 100 kilonun altına düştük. Biz bunu eğer 250 kiloya çıkarırsak verimi de artırırız, kaliteyi de artırırız. Yaptığımız çalışmalarda sıra dikimi, yaşlanmış bahçelerin yeniden dikimi ile ilgili bir sürü çalışma yaptık borsa olarak. İnşallah bu önümüzdeki dönemlerde bu kaliteyi arttırır, Türkiye'ye 2 milyar dolar değil 4 milyar doların üzerinde gelir getiririz" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, "Tüm hayatını fındığa göre ayarlayan, düğününden çocuklarının eğitimine yani hayatının her alanında fındık merkeze oturtulur ve herkes fındığın dalına bakar. Fındık biter, seneye herkes ne kadar fındık olur diye düşünür. Ben de bir fındık üreticisi, fındıkçı bir ailenin evladıyım. Bugünlere gelmemde fındığın ayrı bir yeri olmuştur. Gerçekten hepimizin hayatında ayrı bir yeri oldu. Ülkemiz fındıkta üretimde birinci sırada yer alıyor. O açıdan hayatımızın her safhasında yeri olan fındığımızın bereketli olmasını, hayırlı olmasını vesile ediyorum" şeklinde konuştu.

Törenin ardından davetlilerin fındık sergisini ziyaret etmesinin ve fındık bahçesinde fındık toplamasıyla birlikte program sona erdi. - TRABZON