CK Enerji'den Tarımın Enerjisi Raporu: Kadın Abone Oranı Sadece Yüzde 5,4

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas, Tokat ve Yozgat'ı kapsayan tarımsal faaliyet abonelerinin yaş, cinsiyet, faaliyet alanı ve elektrik tüketim gibi verilerini "Tarımın Enerjisi Raporu"nda topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Tarımın Enerjisi Raporu, tarımsal faaliyet abonelerinin sadece yüzde 5,4'ünü kadınların oluşturduğunu, 18-24 yaş grubundaki genç abonelerin payının ise yüzde 0,4'lerde kaldığını gösterdi.

Raporda üç ildeki tarımsal faaliyet abonelerinde 2012'den bu yana gözlenen artışa da yer verildi. Rapora göre Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tarımsal faaliyetlere yönelik abone sayısı, 2012'de 625 iken 2025 itibarıyla 8 bin 369'a ulaştı.

Tarımsal faaliyet aboneleri alt kırılımında 7 bin 672 abone ile tarımsal işletmeler birinci sırada, hayvancılık işletmeleri 697 abone ile ikinci sırada yer aldı. Tarımsal faaliyet abonelerinin illere göre dağılımda Tokat yüzde 23, Sivas yüzde 33,9, Yozgat ise yüzde 43,1 paya sahip oldu. Üç il arasında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi, 1417 aboneyle en fazla tarımsal faaliyet abonesine sahip bölge olarak öne çıktı. Bu sayı, toplam tarım abonelerinin yaklaşık yüzde 17'sine karşılık gelirken, Boğazlıyan'ı 911 aboneyle Sivas Merkez izledi.

Öte yandan, üç ildeki abonelerin sadece yüzde 0,4'ünü genç yaş olarak tanımlanan 18-24 yaş, yüzde 63,6'sını yetişkin yaş olarak tanımlanan 25-64 yaş grubu, yüzde 36'lık kısmını ise 65 yaş ve üzeri aboneler oluşturdu. Cinsiyet dağılımı incelendiğinde, tarımsal faaliyet abonelerinin yüzde 82,6'sının erkek, yüzde 5,4'ünün ise kadın olduğu görüldü. Bu arada abonelerin yüzde 12,1'i tüzel kişi kategorisinde yer aldı. Kadın abone oranının yüzde 8,6 ile Tokat'ta en yüksek seviyede olması, bölgedeki tarımsal katılımın coğrafi olarak da farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

Tarımsal işletmeler yenilenebilir enerjiye yöneliyor

İklim değişikliğinin etkisi ile son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretim ve tüketimindeki payı artarken, CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in Tarımın Enerjisi Raporu'nda bölgede bu yöndeki gelişmelere de yer verildi. CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in hizmet bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tarımsal faaliyet gösteren işletmeler tarafından kurulan yenilenebilir enerji santrallerinin 2025'in ilk 9 ayında toplam üretimi 2,5 milyon kilovatsaate ulaşırken, tarımsal işletmelerin bu santrallerden tükettikleri enerji ise 1,9 milyon kilovatsaati buldu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, yalnızca verileri analiz eden bir kurum olarak değil, aynı zamanda üreticilerin enerji verimliliği bilincini artıran bir paydaş olarak da sahada aktif rol üstleniyor. Tarımın Enerjisi Raporu'na şirketin yürüttüğü Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında 2022'de Tokat'ın Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde meyve üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlendiğinin altı çizildi. Bu eğitimlerde, tarımsal sulamada enerji tasarrufu sağlayacak yöntemler, uygun elektrik tarifeleri, yenilenebilir enerji kullanımı, verimli sulama teknikleri ve doğru ekipman seçimi gibi konularda bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, sektörde bir ilk olan raporun sadece enerji sektörüne değil, bölgesel kalkınma stratejilerinin belirlenmesine, tarımsal verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilir yatırımların planlanmasına da önemli bir rehber niteliği taşıyacağını aktardı.

Tarımsal faaliyetlerin hem bölge ekonomisi hem de ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Biz CK Enerji olarak tarımın enerjisini doğru yönetmenin, üreticilerimize sürdürülebilir bir gelecek sunmanın temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Bu raporla, tarımsal enerjinin bugünkü tablosunu ortaya koyarken geleceğin ihtiyaçlarına da ışık tutmak istedik. Raporumuza göre geçen yılın ilk 9 ayında tarımsal faaliyet abonelerimizin elektrik tüketimi 162,3 milyon kilovatsaatken bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 11,97 artarak 181,8 milyon kilovatsaatin üzerine çıktı. İklim değişikliğinin de etkisi ile bu yaz azalan yağışlar, kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği sonucu elektrikli sulama pompalarının daha yoğun kullanılması bu artışın ana en önemli nedenleri arasında yer aldı. Söz konusu abonelerin yüzde 91'inden fazlası tarımsal sulama kapsamında hizmet alırken, geçen yıl toplam tüketim içinde yüzde 8,30 olan tarımsal faaliyet abonelerinin toplam tüketimdeki payı, 2025'in ilk 9 ayında yüzde 11,18'e yükseldi."