Çin'in Jiangsu eyaleti, Ocak-Ağustos döneminde 460,9 milyar dolarlık ticaret hacmi kaydetti

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti, Ocak-Ağustos aylarında toplam 3,36 trilyon yuan (yaklaşık 460,9 milyar ABD doları) ithalat ve ihracat hacmi kaydetti. Eyaletin özel işletmelerinin ticareti de büyüme ivmesini sürdürdü.

NANJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki ekonomik güç merkezi Jiangsu eyaleti, Ocak-Ağustos aylarında toplam 3,36 trilyon yuan (yaklaşık 460,9 milyar ABD doları) ithalat ve ihracat hacmi kaydetti.

Eyaletin merkezi olan Nanjing'in gümrük idaresinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, rakam, 2,16 trilyon yuan tutarındaki ihracat ve 1,2 trilyon yuan tutarındaki ithalat dahil olmak üzere, aynı dönemde Çin'in toplam ithalat ve ihracat hacminin yüzde 12,4'ünü oluşturdu.

Jiangsu'daki özel işletmelerin ithalat ve ihracatı bu yıl da büyüme ivmesini sürdürdü. Özel işletmelerin ithalat ve ihracat hacmi yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 1,47 trilyon yuana ulaştı.

Bu dönemde, Jiangsu'nun Ortadoğu ile ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artışla 158,62 milyar dolar olarak gerçekleşti. Afrika ile ticareti ise söz konusu dönemde yüzde 4,8 artışla 100,42 milyar yuana yükseldi.

Jiangsu'nun Ocak-Ağustos aylarında elektrikli binek araç, lityum pil ve güneş paneli ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre toplam yüzde 20,4 artışla 137,52 milyar yuan oldu. Cep telefonu ihracatı ise yüzde 22,6 büyümeyle 86,28 milyar yuana ulaştı.

Öte yandan eyaletin ithal ettiği tarım ürünlerinin hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 118,33 milyar yuana ulaştı. Bu ithalatlar arasında soya fasulyesi 67,21 milyar yuan ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artış gösterdi.