Çin, Henan eyaletinde hasadın güvence altına almak için 200 milyon yuan ayırdı

Çin Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Henan eyaletindeki hasadın güvence altına alınması için 200 milyon yuan afet yardım fonu ayırdı. Fon, yağmurun vurduğu buğday tarlalarında makineli hasat yapmak ve ıslak tahılları kurutmak için kullanılacak.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin orta kesimlerindeki Henan eyaletinde hasadın güvence altına alınması için yakın zamanda 200 milyon yuan (yaklaşık 28,21 milyon ABD doları) afet yardım fonu ayırdı.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre acil durum fonları Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edildi.

Fon, afetler nedeniyle tahıl üretimindeki kayıpları en aza indirmek amacıyla, yağmurun vurduğu buğday tarlalarında makineli hasat yapmak ve ıslak tahılları kurutmak için kullanılacak.

Daha önce, uzun süreli yağış gören Henan'da buğday hasadı olumsuz etkilenmişti.