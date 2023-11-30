Çin'den Avrupa ve Asya'ya Yük Treni Seferleri Artıyor

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinden kalkan yük treni sayısı 2.000'e ulaştı. Tren, Horgos Limanı üzerinden Kazakistan ve Özbekistan'a gidecek. Jiangsu eyaleti Avrupa ve Asya'da 26 ülkeyi kapsayan 24 yük treni rotasını işletiyor.

NANJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- 100 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kargo yüklü bir yük treni, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Xuzhou kentinden hareket etti. Böylelikle bu yıl içinde eyaletten kalkan yük treni sayısı 2.000'e ulaştı.

Tren, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı üzerinden çıkış yaparak Kazakistan ve Özbekistan'a gidecek.

Çarşamba günü itibarıyla Jiangsu'dan hareket ederek Avrupa ve Asya'ya giden yük trenlerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,1 arttı.

Jiangsu eyaleti bu yıl Belarus Cumhuriyeti, Laos ve Rusya'ya üç yeni yük treni rotası başlattı.

Eyalet an itibarıyla Avrupa ve Asya'da 26 ülkeyi kapsayan 24 yük treni rotasını istikrarlı şekilde işletiyor.