Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Hunan Eyaletinde düzenlenecek

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenecek olan 3. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na 50 Afrika ülkesi ve 8 uluslararası kuruluştan temsilciler kayıt yaptırdı. Fuar, yeşil altyapı, gümrük ve karantina, tıp ve sağlık, tarım ve gıda ürünleri, sanayi parkları, mesleki eğitim alanlarında çeşitli türlerde 40'tan fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak.

CHANGSHA, 6 Haziran (Xinhua) -- 3. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, 29 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenecek. Fuara katılım için 50 Afrika ülkesi ve 8 uluslararası kuruluştan temsilciler kayıt yaptırdı.

Hunan Eyalet Ticaret Departmanı Başkanı Shen Yumou, Salı günü düzenlenen basın toplantısında, "Ortak Gelecek için Ortak Kalkınma" temasıyla düzenlenen fuarda yeşil altyapı, gümrük ve karantina, tıp ve sağlık, tarım ve gıda ürünleri, sanayi parkları, mesleki eğitim alanlarında çeşitli türlerde 40'tan fazla etkinliğin yer alacağını söyledi.

Fuarın onur konuğu ülkeleri Benin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Madagaskar, Malavi, Fas, Mozambik, Nijerya ve Zambiya olacak.

Fuar sırasında, Afrikalı ortaklarıyla ekonomik ve ticari işbirliği yürüten işletmeler için bir barometre görevi görecek olan Çin-Afrika ticaret endeksi de ilk kez yayımlanacak.

İlki 2019'da düzenlenen fuar, Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye yönelik önde gelen bir platform olarak öne çıkıyor.

1.000'den fazla Çinli ve Afrikalı işletmenin, iş derneklerinin ve finans kurumlarının katıldığı 2019 ve 2021 fuarlarında toplam 216 işbirliği projesi ve anlaşması imzalandı.