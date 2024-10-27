ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi Eskişehir'de açıldı

Sabancı Holding Üst Yöneticisi ( Ceo ) Cenk Alper, gençlere inanmanın, onlara sonuna kadar güvenmenin, sürekli ilerlemenin izinde olmanın bu merkezlerin ardındaki düşüncenin temelini oluşturduğunu belirterek, " 'Beyin göçünden beyin gücüne' olarak tanımladığımız söylem, Sabancı olarak gençlere inancımızın, Cumhuriyet'e olan bağlılığımızın kelimelere dökülmüş hali." dedi.

Sabancı Topluluğu'nun, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında hayata geçirdiği ikinci teknoloji merkezi olan ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) işbirliği ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sabancı Holding Üst Yöneticisi ( Ceo ) Cenk Alper, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun ve ÇİMSA CEO'su Umut Zenar'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı basın toplantısıyla Eskişehir'de açıldı.

"Bütün ümidim gençliktedir" diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği'ni Türkiye'nin farklı illerine yaymaya devam ediyor.

Seferberlik kapsamında, ilk Teknoloji ve Etki Merkezi'ni geçen ay sonunda İzmir'de hayata geçiren Sabancı Topluluğu, ikinci merkezi ise Türkiye'de üniversite öğrencisi yoğunluğunun en yüksek olduğu şehirlerden biri olan Eskişehir'de açtı.

ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, Türkiye'de kendi alanında üç boyutlu yazıcı (3D) teknolojisi ile üretilen ilk teknoloji merkezi olarak kayıtlara geçerken, beton dökümü ve bina duvarlarının inşası bu teknoloji sayesinde sadece 48 saat sürdü. Söz konusu 3D yazıcıya uygun beton harcı da ÇİMSA'nın beyaz çimento ürün gamı üzerinden yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde geliştirildi. Merkez, önümüzdeki günlerde çatısına yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde, ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılayacak.

Basın toplantısında konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan, güçlü altyapısı, deneyimli akademik kadrosu ve sosyal imkanlarıyla yarım asırlık köklü geçmişinden aldığı güçle sahip olduğu birikim ve tecrübenin üzerinde yükselen ve bir havacılık şehri olan Eskişehir'de yerleşik bulunan ESTÜ'nün, kurulduğu günden bu yana istihdam edilebilir nitelikli mezunlar vermeye, araştırma potansiyelini arttırmaya, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlamaya ve Türkiye'nin önceliklerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Özcan, ESTÜ'de öğrencilere sadece teknik bilgi ve beceriler kazandırmadıklarını, aynı zamanda da eleştirel düşünme becerisine sahip, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı ve oldukça donanımlı mezunlar yetiştirdiklerini vurguladı.

Sahip oldukları nitelikli insan kaynağıyla, güçlü altyapılarını etkili şekilde kullanarak, bunu katma değeri olan faydaya, bilgiye ve ürüne dönüştürmek önemli stratejik hedefleri arasında yer aldığının altını çizen Özcan, "ESTÜ, bağımsız kuruluşlarca çoğu akredite programlarında özgün ve katma değer üreten başarılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, üniversite-sanayi işbirlikleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir. Ülkemizin güzide topluluklarından biri olan Sabancı Holding ve Holdingin kuruluşlarından biri olan ÇİMSA ile üniversitemiz işbirliğinde hayata geçen ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi, bu iş birliklerinin en önemlilerinden biridir." diye konuştu.

"Malzeme pazarının büyüklüğü 5 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar dolara ulaşacak"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ise bu merkezi Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünün hemen öncesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarına dikkati çekerek, "Gençlere inanmak, onlara sonuna kadar güvenmek, sürekli ilerlemenin izinde olmak bu merkezlerin ardındaki düşüncenin temelini oluşturuyor. 'Beyin göçünden beyin gücüne' olarak tanımladığımız söylem, Sabancı olarak gençlere inancımızın, Cumhuriyet'e olan bağlılığımızın kelimelere dökülmüş hali." diye konuştu.

Alper, merkezin, Türkiye'nin gelecek hedefleri açısından son derece önemli olduğunu ifade ederek, dünyada yaşanan dönüşüm, sürdürülebilirlik odağında yeni bir ekonomi yarattığını dile getirdi.

Sürdürülebilirlik odaklı bu dönüşümün başarıya ulaşabilmesi için hem kullandıkları malzemelerin hem de bu malzemelerin üretim teknolojilerinin yeniden ele alınmasının bir zorunluluk olduğunu söyleyen Alper, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre, dünyada ileri malzeme pazarının büyüklüğü 5 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar dolara ulaşacak. Ülke olarak bu pazardan alacağımız pay, aslında bizim gelecekteki rekabet gücümüzün de bir göstergesi olacak. Diğer bir ifadeyle, bugün ne yazık ki sadece coğrafi konumla sınırlandırdığımız Türkiye'nin stratejik önemi, artık ileri malzemedeki başarımızla ölçülecek. ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi bu alanda gençlerimize, akademisyenlerimize, girişimcilerimize bir ufuk açacak. Teorik ve pratik bilginin bir araya geleceğe bu merkez, bu alandaki teknolojilerin geliştiricisi olacak gençleri, akademisyenleri, girişimcileri, ülkemizin yeni nesil malzeme liderlerini yetiştirecek."

Alper, mayıs ayında duyurusunu yaptıkları Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında ilk merkezi Eylül ayı içerisinde açtıklarını hatırlatarak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu merkezimizin açılışının üzerinden 1 ay bile geçmeden, ikinci merkezimizi hayata geçirdik. Hep söylediğimiz gibi, bugünün dünyasında sözden aksiyona geçmek çok önemli. Ama tek başına yeterli değil. Bunu en hızlı şekilde yapmalıyız. İşte bu yüzden, Sabancı olarak tüm teknoloji gücümüzü merkezlerimiz için seferber ettik. Açılışını yaptığımız merkezimizin bu açıdan çok önemli bir yeri var. ÇİMSA'nın Mersin'deki AR-GE merkezi Formülhane tarafından geliştirilen 3D teknolojisiyle hayata geçirilen bu merkez, kendi alanında Türkiye'de 3D ile inşa edilen ilk teknoloji merkezi olma ünvanına sahip. Merkezin dış duvarlarında kullanılan beyaz çimento yine Mersin'de geliştirdiğimiz özel bir formülle hazırlandı."

"Teoriden Pratiğe, Fikirden Ürüne, Değerden Etkiye"

ÇİMSA CEO'su Umut Zenar ise ÇİMSA'nın gelecek yol haritasını üçlü bir dönüşüm stratejisi üzerine inşa ettiklerinin altını çizerek, aynı şirket stratejilerinde olduğu gibi, merkezin stratejisinde de kendilerine üçlü bir hedef seti belirlediklerini söyledi.

Zenar, şunları söyledi:

" 'Teoriden Pratiğe, Fikirden Ürüne, Değerden Etkiye' olarak tanımladığımız bu üçlü formülle aslında en büyük hedefimiz burada geliştirilecek teknolojilerin ürünleşmesini ve günlük hayatlarımızda etki yaratmasını sağlamak. Parlak fikirleri dört duvar arasından çıkarmak, laboratuvarların sınırlarını aşmak, tüm değer zinciri üzerinde bir etki gücü yaratmak. Tüm bunları yapabilmek için sanayi-akademi işbirliklerinin sayısını ve kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Merkezimiz aslında bu vizyonun Türkiye'deki simge platformlarından biri olacak."

Gençlerin yenilikçi iş modelleri geliştirebilmeleri için sektördeki mevcut ihtiyaçları gözlemlemesi gerektiğini dile getiren Zenar, "Buradan hareketle, yapı malzemeleri sektörüne yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere sağlayacağımız 6 haftalık eğitim programları ile onlara sektör dinamiklerini çok daha yakından tanıtacağız. 5 yılın sonunda, yaklaşık 500 öğrencinin ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi Programı'ndan faydalanmasını hedefliyoruz." dedi.

Zenar, sözlerini, "Sektöre yönelik eğitimlerin yanında, öğrencilerin geleceğin dünyasına hazır olmaları da bizim için son derece önemli. Bu kapsamda onlara bir yandan yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırırken bir yandan da iletişim becerileri ve mülakat teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimleri de sağlayacağız. Yani gençleri sadece bilgiyle değil, gelecekte ihtiyaç duyacakları 'liderlik seti' ile donatacağız. Ayrıca, programımızı tamamlayan öğrencilere sektördeki mevcut sorunlara yönelik projeler üretecekleri 4 aylık staj programları sunacağız." diye tamamladı.