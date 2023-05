Çiftçilere 20 bin adet biber, 42 bin domates fidesi dağıtıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çiftçilere domates 20 bin adet biber ve 42 bin domates fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çiftçilere fide dağıtıldı. İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda çiftçilere 20 bin adet biber ve 42 bin domates fidesi dağıtıldı. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması için yürütülen proje çerçevesinde daha önce de çiftçilere patates tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtımı yapılan fidelerin seralarda yetiştirilerek pazarlanması hedefleniyor.

Fide dağıtım programına İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ile çiftçiler katıldı.

"İnebolu'da seracılığı markalaştıracağız"

İnebolu'da seracılığı marka haline getirmeyi planladıklarını söyleyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Tarım en fazla önem verdiğimiz konulardan birisidir. Bizim ülkemizin kalkınması için tarımı, köylüyü ve çiftçiyi kalkındırmamız lazımdır. Çünkü gıda hiç ölmeyecek bir sektördür. Her gün yemek yiyoruz ve gıdaya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla da üretime ihtiyaç var ve bizim bir şekilde göbek bağımızı kendimizin kesmesi lazımdır. Biz dışarıya bağlı olamayız. Ukrayna-Rusya savaşı oldu ve musluklar kesildi. Biz buğdayın bir kısmını oradan alıyorduk ve hemen buğdayın fiyatları tavan yaptı. Bizim Türkiye olarak 4 mevsimin yaşandığı her türlü ürünün yetiştirildiği cennet toprakta, cennet ülkede her şeyi yetiştirebilmemiz lazımdır. Köylülerimizi desteklememiz lazım, tarımı desteklememiz lazımdır. Biz de bunu İnebolu'da çok güzel bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

"20 bin adet biber, 42 bin domates fidesi desteği verdik"

İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan da, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde atıl arazileri ve işlenmeyen arazileri tarıma kazandırılması için yürüttüğü bir projedir. Biz bu projeye TAKEP diyoruz. Daha önce de patates tohumu gerçekleştirdik. 20 bin adet biber, 42 bin domates fidesinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu fideler teknolojik seralarda yetiştiriliyor. Dağıtım ve dikim aşamasından sonra sizin topraklarınızda İnebolu domatesi lezzet bulacak. Ben emeğinize çok büyük saygı duyuyorum. Fidelerin İnebolu'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU