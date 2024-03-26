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Çiftçiler Brüksel'de AB'ye Karşı Gösteri Düzenledi

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Çiftçiler, desteklemelerin artırılması, ürünlerine daha fazla ödeme yapılması ve ucuz ürün ithal edilmemesi talebiyle Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde traktörleriyle gösteri düzenledi.

Belçika'daki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yüzlerce çiftçi traktörleriyle Brüksel'deki AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu binaları yakınında bir araya geldi.

AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yaptığı bina önündeki ana yol Rue de la Loi'yı trafiğe kapatan çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı. Polis barikatının önüne önce saman püskürten çiftçiler, daha sonra römorklarla şeker pancarı, tahta palet ve tezek döktü.

Çevreye sis bombaları, torpil ve havai fişekler atan çiftçiler, AB kurumlarına ve barikat önündeki polislerin üzerine yüzlerce yumurta fırlattı. Çiftçiler, polislerin üzerine sıvı hayvan gübresi sıktı.

Protestocular, Maalbeek metro istasyonu girişine döktükleri saman balyalarını ateşe verdi. Polis göstericilerin üzerine gaz ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Bir başka grup çiftçi de AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nı traktörleriyle kilitledi.

Protestocular, "Çiftçi yoksa gıda ve gelecek yok", "Çiftçilerin nesli tükeniyor", "MERCOSUR"u durdurun", "Ürünlere adil fiyat", "Gıda serbest ticaretten çıksın" yazılı pankart ve afişler açtı.

Protestoların düzenlediği bölgede polisin geniş güvenlik önlemleri alması ve TOMA'ları hazırda bekletmesi dikkati çekti.

Çiftçilerin talepleri

Çiftçiler, ürünlerine daha fazla ödeme yapılmasını ve haksız rekabetle sonuçlanan serbest ticaret anlaşmalarına son verilmesini istedi.

Özellikle AB'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini talep eden protestocular, ürünlerinin piyasa spekülasyonlarından korunması çağrısında bulundu.

Çiftçiler ürünlerine adil ve istikralı fiyatlar sağlayacak düzenlemeler hazırlanmasını, tarımsal desteklemelerin artırılmasını ve bürokratik işlemelerin kolaylaştırılmasını talep etti. Böylece, çiftçiler şubat ayından bu yana üçüncü defa Brüksel'de protesto düzenlemiş oldu.

Çiftçilerin traktörleriyle ana yolları kapatması nedeniyle şehrin merkezinde ulaşım da olumsuz etkilendi.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Yolları traktörleriyle kapatan çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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