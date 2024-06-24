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CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Toplantıda CHP heyetinin başındaki gölge bakan Yalçın Karatepe'nin temmuz ayından itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceği ve emekli maaşlarını da gündeme getirip Şimşek'e "Enflasyon oranına refah payı ekleyerek aylıkları artıralım" çağrısı yapacağı öğrenildi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi. Merakla beklenen görüşme saat 10.00 civarında başladı. İkilinin görüşmesinin ardından herhangi bir basın açıklaması yapılması ise beklenmiyor.

GÖRÜŞMEYE HEYETLER EŞLİK ETTİ

Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe'yi bakanlık binasının kapısında karşıladı. Görüşmenin iki isim arasında geçeceği öğrenilirken, heyette CHP'yi temsilen iki ekonomi kurmayı daha yer aldı. Bu isimler; Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir oldu.

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

HANGİ BAŞLIKLAR MASADA?

Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. CHP'li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı'na sunacak.

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alacakCHP'nin Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI TALEPLERİ

CHP'li Yalçın Karatepe, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin artırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

NE OLMUŞTU?

Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Enflasyon farkı Yalçın Karatepe Mehmet Şimşek Asgari Ücret Özgür Özel Ekonomi Maliye Refah Zam Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (12)

Hakan:

Chp halkın sesi oluyor. Teşekkürler

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Ali Keleşoğlu:

CHP'nin ne yazık ki öyle bir derdi yok, hükümetin populizm ile bu hale getirdiği ekonomi CHP'nin sırf halka şirin gözükmek için samimiyetsiz talepleri ile düzelmez daha da kötü olur. Bu kötü ekonominin sorumlusu AKP olsa da düzeltme becerisi olan partisi CHP değil ALi Babacan ve ekibidir yine

yanıt3
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Düsünür:

CHP halkin sesi oldugunu gostermeye calisiyor ama arka planda iklim kanunu yeni anayasa ve karbon ayak izi vergisini destekleyecek. 2 ay once boyle olacagi biliniyordu

yanıt6
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Nayci İbrahim:

İktidar kabul etmezse şayet derhal erken seçime zorlamalıdır chp

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Ömer Can:

erken seçim vekilerin ekmeğinin elde gitmesi demektir kimse istemez

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Dağıstan:

Neyle . Yeter sayısı olmadığı gibi son seçimde vekil olanlar ,emeklilik hakkını kazanmak için bekliyorlar. Diğerleri ise emekli maaşıyla birlikte vekil maaşını da alıyorlar. Erken seçime evet demezler. Belki meclis fesh edilirse ,erken seçim olabilir !!

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Nayci İbrahim:

Neden boş muhabbet yapıp milleti oyalıyorsunuz.Kabul etmiyorlrsa kozlar sizin elinizde erken seçime zorlayın o kadar.

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YalancıSavar:

memleket faydasına bir şey istemez bunlar. En son istedikleri EYT ile emekli bütçesine darbe vurmuşlardı... Sadece ver ver demek le olmuyor. Yurt dışiına giden dövizi azaltmak, paranın ülkede kalmasını sağlamak. üretimi arttırmak için bir proje sunun hükümete. sadece ver ver le olmuyor..

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fikret ipek:

HİÇ KİMSE UMUTLANMASIN HALKI EMEKLİYİ DİKKATE ALMAYANLAR CHP İSTEDİ DİYE YUMUŞAMAZLAR.M.ŞİMŞEK YABNCILARI VE FAİZCİLERİ SEVER.NOKTA

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Defenestration Enjoyer:

yuvarlak sözler değil emekliler olarak net sözler bekliyoruz, yuvarlak sözlerden bıktık, (çalışanı emekliyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz, ezberledik bu sözleri, bakan Şimşek toplantı sonu bu cümleyi kuracaktır)

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