CHP Milletvekili Veli Ağbaba: En düşük emekli maaşlarındaki oran korunmuş olsaydı, şu an çok daha yüksek olacaktı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, memur ve emekli maaşlarındaki oranın korunmamasının sonucunda en düşük emekli maaşlarının çok düşük olduğunu belirtti. Ağbaba, 2002 yılındaki oranların korunması durumunda en düşük işçi emeklisi aylığının 15 bin 962 TL, en düşük memur emekli aylığının ise 23 bin 260 TL olacağını ifade etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "2002 yılında en düşük SSK emekli aylığı net asgari ücretin 1,4 katı, en düşük Emekli Sandığı aylığı ise asgari ücretin 2,04 katı idi. Aradan geçen 21 yılda oran korunmuş olsaydı, en düşük işçi emeklisi aylığı şu an 15 bin 962 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 23 bin 260 TL olacaktı" dedi.

Veli Ağbaba, memur ve emekli maaşlarına bu ay yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Meclis'e gelmesi beklenen torba yasada, Hazine desteği ile 7 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylıkları ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı ile ilgili bir açıklama yok. 2002 yılında en düşük SSK emekli aylığı net asgari ücretin 1,4 katı, en düşük Emekli Sandığı aylığı ise asgari ücretin 2,04 katı idi. Aradan geçen 21 yılda oran korunmuş olsaydı, en düşük işçi emeklisi aylığı şu an 15 bin 962 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 23 bin 260 TL olacaktı."