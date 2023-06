CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: İlaç üreticileri artan kur yüzünden hammadde alamaz hale geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, artan döviz kuru nedeniyle ilaç üreticilerinin hammaddeye erişiminde yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi. İlaç endüstrisinin yok olacağı uyarısında bulunan Akkuş İlgezdi, gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada artan döviz kuru nedeniyle yurttaşların ilaca, ilaç üreticilerinin hammaddeye erişiminde yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi. Akkuş İlgezdi'nin yaptığı açıklama şöyle:

"İLAÇ ÜRETİCİLERİ ARTAN KUR YÜZÜNDEN HAMMADDE ALAMAZ VE İLAÇ YAPAMAZ HALE GEDİKLERİNİ İFADE EDİYOR"

"Geçen hafta yaptığım açıklamalardan sonra telefonlarım susmadı. İlaç üreticileri artan kur yüzünden hammadde alamaz ve ilaç yapamaz duruma geldiklerini ifade ederek iş durdurma, işçi çıkarma ve kapatma kararı almak zorunda olduklarını belirttiler. 'Hasta mağdur, biz mağdur. Sermayemiz yok oldu' diyen ilaç üreticileri önlem alınmazsa yerli ilaç endüstrisinin yok olacağını, çok daha fazla ilacın piyasaya çıkamayacağını, hastaların da daha çok mağdur edileceğini kaydediyorlar.

"GEÇEN HAFTA 23 DİYE HESAPLADIĞIMIZ DOLAR ŞU AN 25 LİRA. HALA İKTİDAR TARAFINDAN ALINAN BİR ÖNLEM YOK. İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN BU YÜKÜ TAŞIMA ŞANSI YOK"

"Geçen hafta 23 diye hesapladığımız dolar şu an 25 lira. Hala iktidar tarafından alınan bir önlem yok. ve her gün, bir önceki günden daha kötüye gidiyor. İlaç endüstrisinin bu yükü taşıma şansı yok. Bir an önce gerekli tedbirler alınmalı."

"ECZACILAR HER 5 İLAÇTAN 1'İNİN OLMADIĞINI İFADE EDİYOR"

Artan kur yüzünden ithal ilaçların daha da az geldiği ve bu yüzden ilaç sıkıntısı yaşandığını da belirten Akkuş İlgezdi, "Eczacılar her 5 ilaçtan 1'inin olmadığını ifade ediyorlar. İlaç endüstrisi aktörleri gibi eczacılar da arayarak sıkıntılarını dile getiriyor. Depolarda ilaçların yüzde 20'sinin olmamasının ciddi sorunlara neden olduğunu bildiriyorlar" dedi.

"HEM YERLİ İLAÇ ÜRETİCİLERİMİZ HEM ORADA ÇALIŞANLAR HEM DE O İLAÇLARA İHTİYAÇ DUYANLAR DAHA DA MAĞDUR OLMADAN BİR ÇALIŞMA YAPILMAK ZORUNDA"

Dr. Akkuş İlgezdi, en son Aralık 2022'de Euro 19 lirayken 10,76 liraya çıkarılan ilaç Euro kurunun halen değiştirilmediğinin altını çizerek, "Euro şuan 27 lira. Halen bakanlık bir düzenleme yapmadı. İlaç endüstrisinin bu rakamlarla devam etmesi mümkün değil. Hem yerli ilaç üreticilerimiz hem orada çalışanlar hem de o ilaçlara ihtiyaç duyanlar daha da mağdur olmadan bir çalışma yapılmak zorunda" ifadelerini kullandı.